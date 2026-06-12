Anitta se apresenta na abertura da Copa 2026; veja horário e onde assistir

A cantora Anitta será uma das atrações na última cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026. O evento será realizado nesta sexta-feira (12), nos Estados Unidos.

Além de Anitta, o show terá nomes como Katy Perry, Rema, Future e Lisa, do grupo coreano Blackpink. Na quinta-feira (11), foi realizada a apresentação no México, no Estádio Azteca. Shakira e Burna Boy foram algumas das atrações.

Às 14h30, em Toronto, acontece a cerimônia no Canadá. Haverá shows de Alanis Morissette e Michael Bublé.

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Que horas Anitta vai cantar na abertura da Copa 2026?

O evento inicia por volta das 20h30 (horário de Brasília) no SoFi Stadium, em Los Angeles. A Anitta será uma das últimas atrações dos Estados Unidos.

A abertura será realizada 90 minutos antes do jogo entre os Estados Unidos e o Paraguai, que inicia às 22h.

Onde assistir ao vivo?

A apresentação vai ser transmitida ao vivo pela CazéTV, disponível no Disney+ sem custo adicional.