Entenda por que goleiro Ochoa, ex de Dulce María, é considerado 'Mariah Carey das Copas'

Jogador atua na seleção do México, sendo um dos nomes mais conhecidos do futebol nas últimas décadas.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
11 de Junho de 2026 - 18:28
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Legenda: Guillermo é o primeiro atleta a participar de seis Copas do Mundo.
Foto: Shutterstock/Dokshin Vlad.

O goleiro do México Guillermo Ochoa é considerado um dos personagens mais marcantes do futebol mexicano. Ex-namorado da atriz e cantora Dulce María, do RBD, ele é considerado a "Mariah Carey" do futebol, já que seus memes são "descongelados" durante o período de Copa. 

Como Mariah, que volta às paradas com "All I Want For Christmas Is You", ele fica em alta porque o público relembra que ele atua como goleiro do México. "Eventos sazonais: 1) anual: Mariah Carey no Natal; 2) quadrienal: Ochoa no gol do México na Copa", escreveu um internauta no Twitter.

Já outro destacou: "Ochoa é para a Copa do Mundo o que a Mariah Carey é para o período natalino". 

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Com a Copa de 2026, Ochoa entra na história como o primeiro atleta a participar de seis Copas do Mundo. Essa marca também está sendo igualada por Messi e Cristiano Ronaldo neste ano.

Além de sua trajetória no futebol, o mundo das celebridades conhece o jogador pelo relacionamento com Dulce. Ochoa namorou com a protagonista de Rebelde entre 2005 e 2006, o que aumentou a fama dele no México. 

Confira memes da 'Mariah Carey das Copas'

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