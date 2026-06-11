Entenda por que goleiro Ochoa, ex de Dulce María, é considerado 'Mariah Carey das Copas'

O goleiro do México Guillermo Ochoa é considerado um dos personagens mais marcantes do futebol mexicano. Ex-namorado da atriz e cantora Dulce María, do RBD, ele é considerado a "Mariah Carey" do futebol, já que seus memes são "descongelados" durante o período de Copa.
Como Mariah, que volta às paradas com "All I Want For Christmas Is You", ele fica em alta porque o público relembra que ele atua como goleiro do México. "Eventos sazonais: 1) anual: Mariah Carey no Natal; 2) quadrienal: Ochoa no gol do México na Copa", escreveu um internauta no Twitter.
Já outro destacou: "Ochoa é para a Copa do Mundo o que a Mariah Carey é para o período natalino".
Com a Copa de 2026, Ochoa entra na história como o primeiro atleta a participar de seis Copas do Mundo. Essa marca também está sendo igualada por Messi e Cristiano Ronaldo neste ano.
Além de sua trajetória no futebol, o mundo das celebridades conhece o jogador pelo relacionamento com Dulce. Ochoa namorou com a protagonista de Rebelde entre 2005 e 2006, o que aumentou a fama dele no México.
Confira memes da 'Mariah Carey das Copas'