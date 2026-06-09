O que são 'WAGs'? Entenda o termo usado para esposas e namoradas de atletas

O termo WAGs é utilizado para se referir às namoradas e esposas de atletas, mas costuma ser utilizado principalmente com jogadores de futebol. Em inglês, a sigla significa "Wives and Girlfriends" (esposas e namoradas).
Dentre algumas WAGs mais conhecidas, estão nomes como Victoria Beckham, ex-Spice Girl; Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi; e Georgina Rodríguez, modelo e esposa de Cristiano Ronaldo.
A cantora Shakira também chegou a ser considerada umas das WAGs, por seu relacionamento com Gerard Piqué.
Já neste ano, a influenciadora Bruna Biancardi é apontada como uma das WAGs do momento, sendo companheira de Neymar.
Como surgiu o termo?
No começo dos anos 2000, o termo passou a ser mais utilizado. Porém, foi apenas durante a Copa do Mundo de 2002 que Victoria Beckham, esposa de David Backham, passou a ser citada na mídia como "WAG".
Em 2006, esse universo se expandiu. Os tabloides passaram a registrar a vida dessas esposas, mostrando a vida de luxo delas.
Por que o termo WAG é controverso?
Apesar de ser bastante utilizado no universo do futebol, o termo é considerado machista por reduzir as mulheres aos seus relacionamentos. Muitas delas possuem carreiras e produções para além do matrimônio.
Além disso, reforça a ideia da mulher como um objeto. Conforme o gshow, as WAGs podem acabar sendo vistas para um rótulo, apenas um apêndice do jogador, ainda que possuam suas próprias conquistas profissionais e intelectuais.