O que são 'WAGs'? Entenda o termo usado para esposas e namoradas de atletas

O termo WAGs é utilizado para se referir às namoradas e esposas de atletas, mas costuma ser utilizado principalmente com jogadores de futebol. Em inglês, a sigla significa "Wives and Girlfriends" (esposas e namoradas).

Dentre algumas WAGs mais conhecidas, estão nomes como Victoria Beckham, ex-Spice Girl; Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi; e Georgina Rodríguez, modelo e esposa de Cristiano Ronaldo.

Veja também Zoeira James Handy, ator de 'Top Gun: Maverick', é encontrado morto em Los Angeles Zoeira Família cearense fica com o segundo lugar na final do 'Em Família com Eliana'

A cantora Shakira também chegou a ser considerada umas das WAGs, por seu relacionamento com Gerard Piqué.

Já neste ano, a influenciadora Bruna Biancardi é apontada como uma das WAGs do momento, sendo companheira de Neymar.

Como surgiu o termo?

No começo dos anos 2000, o termo passou a ser mais utilizado. Porém, foi apenas durante a Copa do Mundo de 2002 que Victoria Beckham, esposa de David Backham, passou a ser citada na mídia como "WAG".

Em 2006, esse universo se expandiu. Os tabloides passaram a registrar a vida dessas esposas, mostrando a vida de luxo delas.

Por que o termo WAG é controverso?

Apesar de ser bastante utilizado no universo do futebol, o termo é considerado machista por reduzir as mulheres aos seus relacionamentos. Muitas delas possuem carreiras e produções para além do matrimônio.

Além disso, reforça a ideia da mulher como um objeto. Conforme o gshow, as WAGs podem acabar sendo vistas para um rótulo, apenas um apêndice do jogador, ainda que possuam suas próprias conquistas profissionais e intelectuais.