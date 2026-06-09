O que são 'WAGs'? Entenda o termo usado para esposas e namoradas de atletas

Termo voltou a ganhar força nas Copas do Mundo e nas redes sociais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
09 de Junho de 2026 - 12:32 (Atualizado às 12:33)
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Legenda: Victoria Beckham, Antonela Roccuzzo e Georgina Rodríguez se relacionam com grandes nomes do futebol.
Foto: Shutterstock/Paolo Bona e Reprodução/Redes sociais.

O termo WAGs é utilizado para se referir às namoradas e esposas de atletas, mas costuma ser utilizado principalmente com jogadores de futebol. Em inglês, a sigla significa "Wives and Girlfriends" (esposas e namoradas). 

Dentre algumas WAGs mais conhecidas, estão nomes como Victoria Beckham, ex-Spice Girl; Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi; e Georgina Rodríguez, modelo e esposa de Cristiano Ronaldo. 

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A cantora Shakira também chegou a ser considerada umas das WAGs, por seu relacionamento com Gerard Piqué. 

Já neste ano, a influenciadora Bruna Biancardi é apontada como uma das WAGs do momento, sendo companheira de Neymar.

Como surgiu o termo?

No começo dos anos 2000, o termo passou a ser mais utilizado. Porém, foi apenas durante a Copa do Mundo de 2002 que Victoria Beckham, esposa de David Backham, passou a ser citada na mídia como "WAG".  

Em 2006, esse universo se expandiu. Os tabloides passaram a registrar a vida dessas esposas, mostrando a vida de luxo delas

Por que o termo WAG é controverso?

Apesar de ser bastante utilizado no universo do futebol, o termo é considerado machista por reduzir as mulheres aos seus relacionamentos. Muitas delas possuem carreiras e produções para além do matrimônio. 

Além disso, reforça a ideia da mulher como um objeto. Conforme o gshow, as WAGs podem acabar sendo vistas para um rótulo, apenas um apêndice do jogador, ainda que possuam suas próprias conquistas profissionais e intelectuais. 

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