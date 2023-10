Série reacende boato de que David Beckham traiu Victoria; suposta amante diz ser alvo de ataques

O lançamento da série documental "Beckham" reacendeu, neste mês, um boato de 2003 sobre um suposto caso entre David Beckham e a holandesa Rebecca Loos, então assistente do astro, no período em que ele já estava casado com a cantora Victoria Beckham. Desde a estreia da produção, a mulher relatou ser alvo de ataques nas redes sociais.

Com mais de 31,2 mil seguidores no Instagram, a professora de ioga disse estar tentando encarar com humor as mensagens desagradáveis que vêm recebendo. "Estou levando os comentários nojentos com o máximo de humor que eu conseguir", declarou ao responder um usuário que pediu que ela continuasse "firme".

Os boatos de que a holandesa teria um caso com Beckham surgiram há cerca de 20 anos, quando atuava como assistente do atleta. Na época, ele jogava pelo Real Madrid e morava em Madrid, na Espanha, enquanto Victoria continuava residindo, com os filhos, no Reino Unido.

Na nova série, produzida pela Netflix, a cantora britânica afirmou que o período da suposta infidelidade “foi o mais infeliz que já teve em toda a sua vida”.

"Parecia que o mundo estava contra nós. Mas o problema era o seguinte: estávamos um contra o outro, para ser totalmente honesta”, contou Victoria em 'Beckham'.

Em 2004, Rebecca deu detalhes sobre a relação com David, em entrevista ao canal Sky News, que alimentaram os boatos.

"Estávamos ligados um ao outro a noite inteira. Estávamos simplesmente conectados. As pessoas perceberam. Eu mal podia esperar para estar sozinha com ele, e eu sabia que ele estava sentindo o mesmo. Deixamos as outras duas pessoas que estavam no carro e começamos a nos beijar apaixonadamente o caminho inteiro até o hotel", disse, na época.

Na produção documental, o ex-jogador afirmou que manter a família unida era a meta dele no período, mas não admitiu a traição com a holandesa. "Victoria significa tudo para mim. Vê-la magoada foi incrivelmente difícil, mas somos lutadores. Naquela época, lutamos um pelo outro, precisávamos lutar pela nossa família", disse David.