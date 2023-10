Gwyneth Paltrow mostra Oscar que ganhou em disputa com Fernanda Montenegro segurando porta

A atriz Gwyneth Paltrow, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 1999 pela atuação em "Shakespeare Apaixonado", surpreendeu o público ao dizer que a estatueta dourada que ganhou é usada como peso de porta em casa.

A revelação ocorreu durante uma entrevista à revista Vogue, publicada nesta segunda-feira (9). Em um vídeo, durante o papo, a fundadora da Goop foi vista passeando por seu quintal antes de passar por uma porta de madeira aberta pela estatueta dourada. A atriz, então, declarou de forma descontraída: "É o meu peso de porta" e complementou afirmando que o prêmio desempenha essa função "perfeitamente".

Legenda: Estatueta aparece no chão, segurando porta, durante vídeo Foto: Reprodução/Youtube

Um fã no Twitter disse que o tratamento blasé dado pela artista ao Oscar foi “icônico”. Outro internauta escreveu: “Se você já se perguntou onde Gwyneth Paltrow guarda seu Oscar...”.

Paltrow ganhou o Oscar quando tinha apenas 26 anos por seu papel de Viola de Lesseps em “Shakespeare Apaixonado”. Outras atrizes indicadas para o prêmio naquele ano eram Meryl Streep, Cate Blanchett, Emily Watson e a brasileira Fernanda Montenegro.

Em novembro de 2020, Glenn Close criticou a Academia por dar a Paltrow a cobiçada homenagem no lugar da brasileira. “Lembro-me do ano em que Gwyneth Paltrow ultrapassou aquela atriz incrível que estava em ‘Central do Brasil’ e pensei: ‘O quê?’ Não faz sentido”, disse Close à ABC na época.

Esta não é a primeira vez que a atriz compartilha detalhes sobre os lugares inusitados onde mantém seu troféu. Em 2005, durante uma entrevista para a Entertainment Weekly, Gwyneth mencionou que o Oscar estava escondido no fundo da estante de seu quarto.