Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 27 de julho

A Lua amanhece ainda no signo de Áries e antes de chegar em Touro, ela encontra Quirón, o curador ferido. E um sentimento de rejeição pode bater à sua porta. Uma situação desconfortável se repete. Observe esses padrões e ciclos que se repetem e te impedem de agir. Se você sente que está sendo levado pela maré, comece agora a assumir responsabilidade pela sua vida ou por quem você é. O mundo não está contra você. Chegou a hora de recomeçar e virar a página. Temer a mudança pode ser pior. No período da tarde a Lua chega no signo de Touro, descanse e se entregue aos prazeres.

Signo de Capricórnio hoje

O momento não está fácil. Mas não pense muito, não culpe ninguém. Você só precisa mergulhar fundo em si mesmo para encontrar a causa de tanta inquietude. O que te imobiliza nesse momento, capricorniano(a)? Tente deixar a sobrecarga de lado e olhe para seus erros e acertos. Volte a se concentrar nos seus objetivos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.