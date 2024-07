O traje olímpico brasileiro Zé Carioca

Chegamos às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e nós, brasileiros, estamos aqui com esse gostinho de Copa do Mundo (já que a seleção canarinha não tem dado show de bola) para ver o que os atletas brasileiros vão trazer para casa.

Temos a certeza de alguns "ouros" quando se trata da delegação brasileira, o mesmo não pode ser dito sobre os trajes olímpicos. Enquanto outros países optaram por trazer informação cultural, como a Mongólia, o Brasil apostou em um grande nome do varejo para essa missão. E o resultado foi uma combinação mal-ajambrada e insossa do que se pensa ser a forma que um brasileiro se veste.

Os trajes olímpicos do Brasil foram confeccionados a partir de tecidos recicláveis com detalhes bordados à mão, técnicas provenientes de Natal e do semiárido do Rio Grande do Norte. Com motivos da fauna e flora brasileira, o traje de longe representa nossa riqueza cultural e trabalho autoral de tantos artistas deste país de escala continental - o que não é justificativa para um design tão recatado e sem qualquer molejo.

A parceria da Riachuelo com bordadeiras de um estado do Nordeste desce quadrada, porque a mensagem das roupas não dialoga conosco. Moda é comunicação, a roupa é texto e subtexto, e há um grito não dito nesse uniforme: um brasileiro estereotipado, uma moda sem identidade nenhuma e sem pertencimento.

Afinal, o Brasil não é só uma folha de palmeira, com uma onça e um tucano, certo? Certo.

A gente não precisa ir tão longe na comparação e olhar para o traje dos atletas franceses, por exemplo, que moram num país que é referência de moda, atualidade e bom gosto. Muito menos precisamos de grandes nomes, como Adidas e Ralph Lauren, para assinar o "nosso" uniforme.

Legenda: Traje da equipe brasileira nas Olimpíadas de Paris em 2024 Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O Brasil tem uma das maiores Fashion Week do mundo, uma moda autoral de causar inveja e um artesanato premiado. Faltou renda de bilro, de filé, Mestre Espedito Seleiro, Ronaldo Fraga, Isabela Capeto, Catarina Mina, David Lee, Meninos Rei, Lenny Niemeyer e tantos outros.

É cansativo ver essa ilustração desleixada do brasileiro, como se estivéssemos sempre de chinelas Havaianas do escritório ao barzinho baixo clero. É cansativo se ver representado por uma visão internacionalizada de quem somos, uma caricatura que mais mostra como querem nos ver.

From Brazil, um comeback do brasileiro estilo Zé Carioca, o traje olímpico nos fez perceber que: é, a moda não é tão fútil assim.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora