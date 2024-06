O que o reinado de Luís XIV tem a ver com o seu medo de repetir roupa?

Na moda e na consultoria de estilo, a outra área em que eu trabalho, existe um "medo" meio absurdo que a gente carrega desde muito tempo: repetir roupa. Essa mania de querer um look novo, sempre comprar uma roupa nova para ocasiões especiais, é um negócio que parece ser atual - afinal, antigamente, não se mudava de look com tanta frequência assim, certo? Errado. Vou te contar essa história.

Esse hábito tem mais tempo do que a gente imagina. Vamos fazer uma recapitulação, a gente vai voltar lá no século XVII quando o Rei Luís XIV assumiu o trono aos 13 anos.

Seu reinado durou 72 anos e ficou conhecido como a idade de ouro da cultura francesa, pois foi nesse período que novas academias de arte, ciências, pintura e escultura foram abertas. Luís XIV financiou artistas de várias áreas para que criassem grandiosas obras em exaltação à sua própria imagem.

Veja também Elaine Quinderé O estigma do peso nos impede de salvar e sermos salvos Elaine Quinderé A peça vintage é o unicórnio do armário plus size Elaine Quinderé O que significa um corpo gordo no tapete vermelho do Festival de Cannes?

Foi o zeitgeist durante o domínio do Rei Sol: a arte como manifestação do homem e como ferramenta de submissão ao Estado. Com a moda não seria diferente, afinal, a moda tende a seguir o poder.

E para o Rei Sol o luxo era o novo ideal, o que tornou a França líder mundial em gosto e tecnologia, algo que se estende até os tempos atuais.

Foi ele quem transformou um terço dos habitantes de Paris em assalariados no comércio de vestuário e têxtil extremamente especializados, fazendo do país um grande competidor das importações estrangeiras.

Durante seu reinado, o Rei Sol foi o responsável por algumas guerras famosas que vemos nos livros de história, como a Guerra de Sucessão Espanhola e a Guerra Espanhola. E essa transformação artístico-econômica era o que abastecia o "caixa de guerra" do país.

Legenda: Rei determinou que a moda mudasse duas vezes por ano de acordo com o clima e esse foi um dos mecanismos para a manutenção dessa prática até hoje Foto: Divulgação

Então, para garantir a estabilidade do comércio interno têxtil e do vestuário, foi instituído um rigoroso código de vestimenta. O rei determinou, então, que a moda mudasse duas vezes por ano de acordo com o clima e este foi um dos mecanismos mais importantes para a manutenção dessa prática até hoje (e o restante da Europa inteira ficou morrendo de inveja, claro).

A moda como conhecemos hoje, com a mudança de coleção para cada estação, investindo em uma mudança de armário não só por necessidade mas também como maneira de atualização e adaptação, é um hábito que já tem quase 400 anos de duração. Que frutificou, ganhou sua soberania e mecanismos próprios de existir com o passar do tempo.

A ideia de frivolidade envelopa o mundo da moda e das roupas, quando, na verdade, ela é um legado inseparável do bem-estar econômico, de representação do coletivo e também de afirmar a nossa individualidade.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil