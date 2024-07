O que as cores do ano realmente significam?

Aproveitando que falamos de análise de coloração pessoal, quero seguir essa semana na mesma toada. E quero falar de um assunto que pode ser polêmico, mas a intenção é sempre plantar uma sementinha na cabeça de quem está me lendo.

Todo começo de ano, a editoria que fala de moda nos jornais, as blogueiras e produtoras de conteúdo de moda falam do mesmo tema: as cores tendência do ano. Não estamos no começo do ano para que eu traga esse tema, mas estamos sempre atentos e prontos para questionar algumas coisas.

Veja este ano, por exemplo: se você fizer uma pesquisa rápida em qualquer site de busca vai ver os mais diversos tipos de portais e blogs falando das cores de 2024. Cada um diz uma coisa diferente, mas é claro que cores como o vermelho, cinza, pêssego e marrom estão sendo, de fato, as apostas desse ano.

O que significa tudo isso? Significa que essas cores estarão mais presentes nas coleções, nas passarelas e nas vitrines. Significa que se você gosta de alguma dessas cores, esse é o momento ideal para adquirir uma peça nessas cores.

Não significa que você precise se adequar a essa cartela de cores, nem que você precise usar uma cor que você não gosta porque "está na moda". O que está em "alta" na moda é válido por uma questão de oferta e de facilidade, não é algo que você tenha que se adequar por obrigação (ainda que pareça assim).

Falando em cartela de cores, mais um motivo que pode gerar uma preocupação é cruzar essas informações das cores do ano com as que você "pode" usar ou não. É como falamos na coluna da semana passada, a técnica da análise de coloração pessoal diz realmente quais cores harmonizam mais com a sua beleza natural, e isso pode ajudar na hora de escolher uma roupa nova, um batom ou uma cor de cabelo.

Mas é só uma das técnicas que se utiliza na construção do nosso estilo e imagem pessoal. A cor é um dos vários elementos, não é soberano sobre todos os outros, inclusive sobre aquilo que você deseja e gosta. Não podemos abrir mão das nossas prioridades e daquilo que nos é mais caro: nossa individualidade.

Estilo pessoal é pessoal por um motivo muito óbvio: fala de você. A moda diz "eu também", enquanto o estilo pessoal diz "eu, somente".

