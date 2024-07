Rodrigo Simas chega a Fortaleza com peça de teatro e celebra trabalho em 'Renascer' na TV

Rodrigo Simas entrou para o mundo do teatro aos 15 anos, mas até pouco tempo não se sentia confortável para apresentar um monólogo em cena. Tudo mudou, no entanto, ao receber em mãos a proposta de 'Prazer, Hamlet', peça com a qual chega a Fortaleza neste fim de semana, com apresentações de sexta a domingo. A produção tem direção de Ciro Barcellos e texto inspirado na obra clássica de William Shakespeare, algo definido por Simas como um "grande desafio". "Tive muito medo, mas foi muito transformador, a melhor coisa artística que poderia me ocorrer para um amadurecimento", disse ele em entrevista à coluna.

Agora na cena teatral, o ator esteve recentemente em 'Renascer', como o personagem José Venâncio, e recebeu elogios pela atuação mais madura e coesa, o que atribui até aos últimos trabalhos dos quais teve a oportunidade de participar. Para Rodrigo, tudo vira história e, consequentemente, resulta em uma força maior para encarar os desafios da profissão.

Legenda: Rodrigo Sima conta que 'Prazer, Hamlet' exigiu muita dedicação e esforço em um curto período de tempo Foto: Ronaldo Gutierrez

"Estar nesse processo fez com que eu fizesse Renascer, fez com que eu fizesse uma série que vai estrear no Disney+ também agora no próximo mês. Então, o artista, quanto mais história vivida, mais trabalhos feitos, mais bagagem ele tem. Isso é muito importante", reforçou.

Durante a conversa, Simas apontou que os trabalhos recentes do currículo são bastante diferentes, sem dúvidas, mas ressalta também como conseguiu expandir os horizontes para além da televisão. Ainda assim, reforça ele, é quase impossível apontar um meio favorito, e explica que seja na TV, no teatro ou no streaming a entrega e disposição precisam ser sempre semelhantes. "Não consigo escolher de jeito nenhum", pontuou com risos contidos.

Sucesso na novela

Mas não dá para falar do trabalho de Simas nesse momento sem citar 'Renascer'. Como José Venâncio, claro, veio a possibilidade de interpretar um personagem icônico em uma trama já firmada no imaginário da dramaturgia brasileira. Um dos filhos de José Inocêncio, protagonista da novela, Rodrigo teve destaque significativo, deixando o folhetim sob elogios nas redes sociais e do público.

Para ele, foi tudo muito grandioso. "Eu fiquei muito honrado, sabe? É uma novela com uma memória sensorial e afetiva em muitos brasileiros e isso já tem muito peso. Particularmente, não tinha visto a primeira versão, o que também foi importante para construir esse Venâncio da minha forma", contou.

Ele define Venâncio como "um personagem maduro", algo que o fez "subir um degrau de idade, de maturidade cênica". "É uma novela muito poética, que te dá um tempo de respirar em cena, que não precisa de um ritmo já comum do gênero. Fazer parte disso foi algo muito incrível, com certeza".

Questionado sobre uma das partes mais legais de integrar a produção global, ele lembrou de uma das tragédias do personagem: a morte em meio a uma emboscada. Segundo o ator, as cenas desenhadas a partir daí abriram espaço para crescer, dando novos rumos à trama e até à carreira dele.

"Gostei muito de ter morrido na trama, fica até engraçado dizer isso", falou aos risos. "É porque tive a oportunidade de fazer cenas muito emocionantes nesse final, de uma carga muito profunda, e a morte dele foi um ponto de partida para uma virada na novela, para a chegada da próxima fase em que eu não estava presente", garantiu.

Nova fase na arte

Agora, com tudo isso de bagagem, o plano é continuar crescendo. Com o lema de "cada processo é um processo", Rodrigo parece seguir buscando expandir os horizontes como ator, se aventurando nos diversos formatos e gêneros que chegam no caminho.

Legenda: 'Prazer, Hamlet' chega a Fortaleza nesta sexta (12) e segue até domingo (14) Foto: Ronaldo Gutierrez

"O processo de 'Prazer Hamlet', por exemplo, foi muito intenso e imersivo, já que é uma peça que também exige muito do trabalho corporal e o meu diretor me propõe essa linguagem representativa e naturalista, eu vou intercalando entre personagens. Assim como o da TV foi outro", diz.

Enquanto isso, o ideal vai ecoando na cabeça. "Existe sempre o processo, e não existe sucesso sem isso, sucesso no sentido de se apropriar daquilo que se está fazendo e entender a importância de tudo", finalizou o artista.

Serviço

'Prazer, Hamlet'

Local: Teatro Brasil Tropical

Data: 12, 13 e 14 de julho

Horário: 21h (sex e sáb) e 19h (dom)

Valores: de R$ 25 a R$ 120

Classificação: 16 anos