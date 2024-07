Lady Gaga homenageia Zizi Jeanmaire, cantora francesa, nas Olimpíadas 2024

A cantora e atriz Lady Gaga homenageou Zizi Jeanmaire, renomada artista francesa, durante a abertura das Olimpíadas, que ocorre nesta sexta-feira (26). Além da estadunidense também deve se apresentar Céline Dion.

Nascida em 1924, Zizi Jeanmaire, cujo nome verdadeiro era Renée Jeanmaire, foi uma bailarina, atriz e cantora francesa.

Veja também Jogada Quem acendeu a tocha olímpica no Brasil em 2016? Relembre o momento É Hit Equipe de Pabllo Vittar desmente boatos de show da cantora nas Olimpíadas de Paris

Em 1950, a parceria com Roland Petit no balé Carmen foi um ponto alta da carreira de Zizi. A dançarina é uma figura emblemática, sendo inovadora e lembrada no balé e no teatro musical.

Zizi ea era conhecida pelo corte de cabelo pixie, por apresentações vibrantes. Yves Saint Laurent era um grande amigo e colaborador de Zizi, e desenhou diversos figurinos para suas performances.