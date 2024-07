Quem acendeu a tocha olímpica no Brasil em 2016? Relembre o momento

Um dos pontos altos da cerimônia de abertura das Olimpíadas 2024 será o momento de acender a pira olímpica. Diante da proximidade da chegada do momento, muitos torcedores estão curiosos sobre quem foram os últimos acendedores da pira olímpica.

Em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, no Brasil, o responsável por acender a pira olímpica foi o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele está marcado na história do esporte brasileiro, sobretudo pelas Olimpíadas de 2004, em Atenas.

Além dele, participaram do processo de acender a pira o tenista Gustavo Kuerten, o Guga, e a jogadora de basquete Hortência. A etapa final, de acendimento da tocha olímpica, foi realizada por Vanderlei.

É importante destacar que o nome do acendedor da tocha olímpica não é divulgado antes do evento. Portanto, ainda não é possível saber quem será o responsável por acender a pira em Paris, na tarde desta sexta-feira (26).