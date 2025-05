Mauro Carmélio e presidentes de federações viajam à CBF para garantir rodada do Brasileirão

O afastamento de Ednaldo Rodrigues e toda a diretoria da CBF por determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) gerou preocupação quanto à condução das competições nacionais e por isso alguns presidentes de federações do Brasil vão viajar na madrugada para estar na sede da entidade nesta sexta-feira (16). Um deles é Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol.

Em entrevista ao programa Jogada 3º Tempo, da Verdinha FM 92.5, Carmélio comentou sobre a viagem às pressas e disse que os presidentes presentes vão conversar e analisar a atual situação da CBF com calma. O mandatário da FCF aproveitará a viagem para acompanhar do estádio a partida entre Vasco e Fortaleza, em São Januário, no sábado (17).

Hoje tivemos a situação do afastamento do presidente Ednaldo da CBF e com a nomeação do vice-presidente Fernando Sarney e o afastamento de toda a diretoria, nós fomos convidados para ir à CBF ainda hoje, na madrugada, para acompanhar todos os jogos do fim de semana, para que não haja solução de continuidade e tenha a rodada normal das Séries A, B, C e D. Estaremos lá acompanhando e verificando como fica a situação da nossa entidade. Com calma e com análise vamos chegar a um ponto comum Mauro Carmélio Presidente da FCF

Uma nota conjunta redigida por federações do Brasil também deve ser publicada na sexta-feira, com uma mensagem de unidade e união em prol do futebol brasileiro. A Federação Cearense de Futebol será uma das que assinará a nota.

Novas eleições

Nomeado interventor pelo TJ-RJ, Fernando Sarney, que é um dos vice-presidentes da CBF, disse ao ge que pretende marcar a nova eleição (também determinada pela Justiça) para a presidência da entidade com muita brevidade, mas precisa de um ou dois dias para tomar conhecimento da situação. Ele prometeu não fazer mudanças radicais no momento e não mexer no acordo com Carlo Ancelotti.

Em paralelo, Ednaldo Rodrigues pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que anule a decisão do TJ-RJ, que o destituiu da presidência da CBF. Caso a petição não seja atendida, a solicitação é que o estatuto da CBF seja cumprida e o vice-presidente mais velho assuma o cargo. Neste caso, Hélio Menezes assumiria no lugar de Fernando Sarney, que é oposição a Ednaldo.