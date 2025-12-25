Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pré-temporada do Ceará: saiba como vão funcionar os treinos remotos

Equipe se reapresenta nesta sexta-feira (26)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará inicia treinamentos remotos nesta sexta-feira.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará vai iniciar as atividades com foco na temporada de 2026 nessa sexta-feira (26). A partir desse período, a equipe vai realizar trabalhos remotos, preparados pela equipe do Centro de Saúde e Performance (CESP). Entenda como será essa agente de pré-temporada, que foi essencial para a redução de lesões ao longo do ano.

Como serão as atividades?

Os atletas poderão conversar, diariamente, com um preparador físico que vai auxiliá-los nos exercícios determinados pelo CESP. Esse acompanhamento será remoto. O objetivo é melhorar a qualidade física dos jogadores antes da reapresentação no Carlos de Alencar Pinto.

"São sessões que objetivam dar força, principalmente força estrutural, força muscular, força de tendão para ganhar tempo nesse condicionamento. Também vamos ter algumas sessões de condicionamento, em que o objetivo não é um condicionamento específico, mas acelerar a readaptação do atleta que vem de um período de férias de uma forma mais progressiva para as sessões de campo”, detalhou André Martins, coordenador do CESP.

“O objetivo dessas sessões é antecipar o ganho de força, uma valência que a gente perde muito rápido, mas a gente também ganha muito rápido. Então, se a gente adiantar algumas sessões, a gente começa a pré-temporada potencializando a performance desses atletas", completou. 

Os atletas que quiserem utilizar a academia do clube, também terão um profissional à disposição para acompanhar as atividades. O Alvinegro estreia dia 10 de janeiro no Campeonato Cearense, quando enfrenta o Floresta.

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará projeta orçamento de R$ 166 milhões para 2026 e meta milionária com vendas de atletas

teaser image
Jogada

Mercado de contratações do Ceará para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sair

teaser image
Jogada

Ceará encaminha compra de Vinícius Zanocelo com contrato até 2028; veja detalhes

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Pré-temporada do Ceará: saiba como vão funcionar os treinos remotos

Equipe se reapresenta nesta sexta-feira (26)

Redação Há 24 minutos
Isabelle Marciniak com bola verde claro nas mãos, coque alto na cabela e maiô com as cores azul e laranja.

Jogada

Quem foi Isabelle Marciniak, ginasta considerada 'joia' do esporte no Brasil

Curitibana faleceu após longo tratamento contra um linfoma de Hodgkin.

Redação Há 1 hora
Alex Silva foi campeão da Série B pelo Coritiba

Jogada

Ceará anuncia lateral-direito Alex Silva, primeira contratação para 2026

O atleta trabalhou com o técnico Mozart nos dois últimos anos, conquistando acessos consecutivos para a Série A

André Almeida Há 2 horas
jogador

Jogada

Fortaleza anuncia Mailton, ex-São Paulo, como primeiro reforço para 2026

Lateral-direito chega por empréstimo junto ao clube paulista

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 25 de Dezembro de 2025

Jogada

Neymar vai renovar com o Santos? Veja a situação do contrato

Atleta de 33 anos se recupera de cirurgia no joelho

Redação 25 de Dezembro de 2025
Foto de Jared Goff, quarterback do Detroit Lions, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias 25 de Dezembro de 2025