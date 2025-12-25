Pré-temporada do Ceará: saiba como vão funcionar os treinos remotos

O Ceará vai iniciar as atividades com foco na temporada de 2026 nessa sexta-feira (26). A partir desse período, a equipe vai realizar trabalhos remotos, preparados pela equipe do Centro de Saúde e Performance (CESP). Entenda como será essa agente de pré-temporada, que foi essencial para a redução de lesões ao longo do ano.

Como serão as atividades?

Os atletas poderão conversar, diariamente, com um preparador físico que vai auxiliá-los nos exercícios determinados pelo CESP. Esse acompanhamento será remoto. O objetivo é melhorar a qualidade física dos jogadores antes da reapresentação no Carlos de Alencar Pinto.

"São sessões que objetivam dar força, principalmente força estrutural, força muscular, força de tendão para ganhar tempo nesse condicionamento. Também vamos ter algumas sessões de condicionamento, em que o objetivo não é um condicionamento específico, mas acelerar a readaptação do atleta que vem de um período de férias de uma forma mais progressiva para as sessões de campo”, detalhou André Martins, coordenador do CESP.

“O objetivo dessas sessões é antecipar o ganho de força, uma valência que a gente perde muito rápido, mas a gente também ganha muito rápido. Então, se a gente adiantar algumas sessões, a gente começa a pré-temporada potencializando a performance desses atletas", completou.

Os atletas que quiserem utilizar a academia do clube, também terão um profissional à disposição para acompanhar as atividades. O Alvinegro estreia dia 10 de janeiro no Campeonato Cearense, quando enfrenta o Floresta.