Ceará projeta orçamento de R$ 166 milhões para 2026 e meta milionária com vendas de atletas

A diretoria executiva do Ceará elaborou a projeção orçamentária para a temporada 2026. O Diário do Nordeste teve acesso ao documento que será apresentado ao Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira (29), com uma previsão de receita bruta de R$ 166,5 milhões.

A previsão orçamentária enviada prevê uma receita de R$ 29 milhões com a venda de atletas na temporada 2026, conforme apurou o Diário do Nordeste nesta terça-feira (23).

O valor de R$ 166,5 milhões compreende o total de receitas brutas que o clube terá ao longo de todo o exercício de 2026. As principais fontes de arrecadação incluem: patrocínio e marketing (R$ 42 milhões), programa de sócio-torcedor (R$ 30 milhões), venda de atletas (R$ 29 milhões), direitos de transmissão (R$ 28 milhões) e receitas de jogos (R$ 26 milhões).

Considerando também as deduções de receita, a previsão de receita líquida é de R$ 156 milhões.

O documento também aponta a previsão de despesas do clube para 2026, que é de R$ 147 milhões. Entre as principais saídas, estão gastos com despesas operacionais, além de outros investimentos, incluindo aquisição de atletas, despesas financeiras, manutenção estrutural e serviços de terceiros.