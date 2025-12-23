Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará projeta orçamento de R$ 166 milhões para 2026 e meta milionária com vendas de atletas

Documento será votado na próxima segunda-feira (29) pelo Conselho Deliberativo do clube

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Sede do Ceará Sporting Club
Foto: Thiago Gadelha/SVM

A diretoria executiva do Ceará elaborou a projeção orçamentária para a temporada 2026. O Diário do Nordeste teve acesso ao documento que será apresentado ao Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira (29), com uma previsão de receita bruta de R$ 166,5 milhões.

A previsão orçamentária enviada prevê uma receita de R$ 29 milhões com a venda de atletas na temporada 2026, conforme apurou o Diário do Nordeste nesta terça-feira (23).

O valor de R$ 166,5 milhões compreende o total de receitas brutas que o clube terá ao longo de todo o exercício de 2026. As principais fontes de arrecadação incluem: patrocínio e marketing (R$ 42 milhões), programa de sócio-torcedor (R$ 30 milhões), venda de atletas (R$ 29 milhões), direitos de transmissão (R$ 28 milhões) e receitas de jogos (R$ 26 milhões).

Considerando também as deduções de receita, a previsão de receita líquida é de R$ 156 milhões.

O documento também aponta a previsão de despesas do clube para 2026, que é de R$ 147 milhões. Entre as principais saídas, estão gastos com despesas operacionais, além de outros investimentos, incluindo aquisição de atletas, despesas financeiras, manutenção estrutural e serviços de terceiros.

Assuntos Relacionados

Jogada

Ferroviário anuncia retorno do zagueiro Jeffão e saída de dois jogadores

Tubarão da Barra está em reformulação para a disputa do Campeonato Cearense 2026

Vladimir Marques Há 29 minutos
Sede do Ceará

Jogada

Ceará projeta orçamento de R$ 166 milhões para 2026 e meta milionária com vendas de atletas

Documento será votado na próxima segunda-feira (29) pelo Conselho Deliberativo do clube

Samuel Conrado Há 56 minutos
Foto de Lucas Crispim, que foi titular do Fortaleza contra o Palmeiras e fez um gol

Jogada

Lucas Crispim recusa investidas da Série A e do exterior para ficar no Fortaleza; veja detalhes

Meia de 31 anos falou ao staff que quer permanecer e lutar pelo acesso para a Série A

Daniel Farias Há 1 hora
Goleiro Santos e zagueiro Tobias Figueiredo, ambos foram emprestados ao Athletico-PR

Jogada

Emprestados pelo Fortaleza ao Athletico-PR, Santos e Tobias Figueiredo têm futuro definido; entenda

Goleiro terá contrato de empréstimo renovado e zagueiro retornará ao Fortaleza

Fernanda Alves 23 de Dezembro de 2025

Jogada

Amistosos: Floresta vence Ferroviário e Horizonte bate o Sub-20 do Fortaleza

Equipes continuam a preparação para o Campeonato Cearense 2026

Vladimir Marques 23 de Dezembro de 2025

Jogada

Irmã de Messi sofre acidente de trânsito em Miami e adia casamento

María Sol Messi sofreu fraturas e queimaduras após perder o controle do carro

Redação 23 de Dezembro de 2025