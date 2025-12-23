Diário do Nordeste
Ceará encaminha compra de Vinícius Zanocelo com contrato até 2028; veja detalhes

Volante de 24 anos pertence ao Santos mas deve ser adquirido em definitivo pelo Vovô

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Vinícius Zanocelo, jogador do Ceará
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará está próximo de efetuar a compra em definitivo do volante Vinícius Zanocelo, que defendeu o Vovô por empréstimo ao longo da temporada 2025. O Diário do Nordeste apurou que Ceará tem conversas avançadas com o Santos, detentor dos direitos do atleta.

De acordo com a apuração, as negociações avançaram nas últimas horas para a permanência de Zanocelo em Porangabuçu, mas agora com um contrato em definitivo com o Ceará. As partes devem assinar um contrato válido até o fim da temporada 2028.

jogador
Legenda: Zanocelo, meia do Ceará.
Foto: Kid Junior/SVM

Neste momento, Ceará e Santos alinham os últimos detalhes para que o negócio seja finalizado e o volante seja oficialmente anunciado pelo Vovô. A tendência é que o Ceará desembolse uma quantia financeira para adquirir os direitos econômicos do jogador.

Zanocelo estava emprestado ao Vovô até o fim de 2025 e agradou ao departamento de futebol. Aos 24 anos, ele também gostou do clube e da cidade. A passagem foi iniciada em agosto, com o jogador se firmando como titular na reta final da Série A do Brasileirão.

O jogador defendeu o Alvinegro em 15 jogos, somando ainda um gol marcado. Na carreira, Zanocelo acumula passagens também por Fortaleza, Ferroviária-SP, Ponte Preta e Estoril, de Portugal. O vínculo atual com o Santos é válido até 2027.

