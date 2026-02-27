Rafael Klein apita o Clássico-Rei da ida da final do Cearense 2026
Com o escudo Fifa, o árbitro do Rio Grande do Sul havia apitado a volta da final de 2025
Rafael Klein, árbitro Fifa do Rio Grande do Sul, vai apitar o primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense, que acontece neste domingo (1), a partir das 18 horas, no Castelão. A escala completa da arbitragem foi divulgada nesta sexta-feira (27) pela Federação Cearense de Futebol (FCF).
Os assistentes são os cearenses Moracy de Sousa e Beatriz Ferreira. O árbitro de vídeo também será de fora do Estado. Rodrigo Nunes Sá, Fifa do Rio de Janeiro, ficará na cabine do VAR. A opção do árbitro principal e do árbitro de vídeo ostentarem o escudo Fifa foi uma decisão em conjunto dos finalistas, Ceará e Fortaleza, que arcam com os custos necessários para trazê-los e pagam uma taxa de R$ 5 mil por cada um para a FCF.
Klein e Rodrigo estiveram na decisão do Campeonato Cearense de ano passado. Eles estiveram, nas mesmas funções, no jogo de volta da final de 2025, que terminou empatada em 1 a 1, com gols de Lucas Sasha e Pedro Raul.
Confira a escala de arbitragem completa para a partida:
Árbitro: Rafael Klein-Fifa/RS
Assistente 1: Moracy de Sousa-CBF
Assistente 2: Beatriz Ferreira-CBF
4º Árbitro: Luciano Miranda-CBF
5º Árbitro: Wladyerisson Oliveira-ESP
VAR: Rodrigo Nunes Sá-Fifa/RJ
AVAR: Renan Aguiar-CBF
AVAR2: Rejane Ceatano-Fif