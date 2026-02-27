Diário do Nordeste
Com vaga do Ferroviário, veja quantos cearenses vão disputar a Copa do Brasil em 2027

Fortaleza e Ceará, finalistas do Cearense, estão garantidos, bem como o Ferroviário

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:15)
Jogada

O Ferroviário está classificado para a Copa do Brasil de 2027 após vencer o Floresta na disputa de terceiro lugar do Campeonato Cearense 2026. Outros times do futebol cearense, porém, podem também disputar a competição nacional que é conhecida por ser muito vantajosa financeiramente.

O futebol cearense tem acesso a quatro vagas na Copa do Brasil: três via Campeonato Cearense para o campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado, e também para o campeão da Taça Fares Lopes.

Fortaleza e Ceará, finalistas do Cearense, estão garantidos, bem como o Ferroviário, que ficou com o terceiro lugar do campeonato estadual, restando apenas apenas a definição de quem será o campeão da Taça Fares Lopes, que é disputado apenas no segundo semestre.

Mas esse número pode aumentar se Ceará e Fortaleza conquistarem o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste caso, por estarem na primeira divisão, eles teriam vaga garantida na Copa do Brasil, e assim mais duas vagas seriam abertas para o futebol cearense.

Nesse caso, estariam classificados para a Copa do Brasil de 2027, além de Ceará e Fortaleza, o terceiro colocado do campeonato cearense, o quarto e o quinto, e também o campeão da Taça Fares Lopes.

Jogada

Daniel Farias Há 31 minutos

