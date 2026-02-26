Ceará avança na Copa do Brasil, mas falta de efetividade fica de alerta

O Ceará fez o esperado, venceu o Primavera por 2 a 1 e garantiu a classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (26). Porém, apesar de ter avançado, o Alvinegro sai do jogo com um alerta: a falta de efetividade. Foram muitas oportunidades de gol criadas, porém, o Vovô abusou dos gols perdidos - sobretudo no 1º tempo - e, se o adversário tivesse um pouco mais de qualidade, teria imposto mais dificuldades.

