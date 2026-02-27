Diário do Nordeste
Tabu no Clássico-Rei: Ceará busca ampliar invencibilidade diante do Fortaleza

Equipes voltam a se enfrentar no domingo (1º), na final do Cearense

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza durante Clássico-Rei.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Ceará e Fortaleza voltam a se encontrar no jogo mais simbólico do futebol cearense neste domingo. As equipes já se enfrentaram 163 vezes na história, em diversas competições. Atual bicampeão do estadual, o Vovô vem numa sequência de 11 partidas sem derrotas para o maior rival e está próximo de alcançar o maior tabu de invencibilidade diante do Tricolor.

O Vovô já ficou 19 partidas em sequência sem ser derrotado pelo Leão do Pici. Isso ocorreu em 16/10/1949, quando o time venceu por 4 a 0 o Fortaleza no estadual. A quebra do tabu veio em 09/08/1953, após 1393 dias, quando o Leão superou o Vovô por 1 x 3 pela mesma competição. Os dados foram levantados pelo pesquisador Mauro Bastos, que administra o perfil CSC História e Dados. 

As equipes já se enfrentaram 163 vezes na história. O Alvinegro tem dez vitórias a mais que o Tricolor do Pici (54 a 44), de acordo com o site ogol. Caso vença o maior rival mais uma vez, vai chegar a 12 resultados positivos, ficando a apenas sete do maior número de vitórias na história do confronto. 

O tabu de jogos mais recente entre as equipes começou em 2023. A última vitória do Tricolor diante do Alvinegro ocorreu em 1º de abril daquele ano, quando a equipe venceu o primeiro duelo da final do Cearense por 2 a 1. Na partida seguinte, os times empataram em 2 a 2 e o Leão levou a taça. 

De lá para cá, já são 1062 dias sem superar o maior rival. Nesse período, as equipes se enfrentaram em três competições: Cearense, Nordestão e Série A. Foram sete empates e quatro vitórias do Vovô, com dois estaduais conquistados. 

As equipes entram em campo neste domingo (1º), quando se enfrentam a partir das 18h (de Brasília). O duelo é válido como jogo de ida da final do Campeonato Cearense de 2026. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o confronto ao vivo e em tempo real. 

Legenda: Dados: Mauro Bastos, pesquisador.
Foto: Foto: Thiago Gadelha/SVM

