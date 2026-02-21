Ceará e Fortaleza estão entre os 5 clubes da Série B invictos em 2026; veja campanhas dos 20 times

A Série B do Campeonato Brasileiro começa daqui um mês e os 20 clubes estão ainda se ajustando em seus respectivos campeonatos estaduais. Com diferença bem pequena de jogos, dos 20 clubes, 5 ainda estão invictos, entre eles Ceará e Fortaleza. Leão e Vovô entraram em campo na temporada 8 vezes. Os outros invictos são Goiás, Juventude e Londrina. O time goiano, entrou em campo 10 vezes e venceu mais, mas o melhor aproveitamento é do Ceará: 83,3%, contra 80% do Esmeraldino. Os cinco invictos: Ceará (não perdeu em 8 partidas)

O Vozão tem o melhor aproveitamento entre os times da Série B com 83,3% dos pontos. Em 8 jogos, são 6 vitórias e 2 empates. São 19 gols marcados e 3 sofridos.

O resultado mais relevante foi a goleada em cima do Ferroviário por 5x1.

No Clássico-Rei, empatou em 0x0 com o Fortaleza.

Goiás (não perdeu em 10 jogos)

Legenda: O Goiás é o time invicto que mais fez jogos na temporada Foto: Divulgação / goiasoficial

O Esmeraldino é o time invicto com mais jogos: 10. São 7 vitórias e 3 empates. O aproveitamento é de 80%. São 19 gols marcados e 3 sofridos.

O melhor resultado foi a vitória diante do Vila Nova por 1x0 no clássico na Serrinha.

Fortaleza (não perdeu em 8 partidas)

O Leão demorou para engrenar na temporada, mas ainda não perdeu. Em 8 jogos, são 5 vitórias e 3 empates. São 10 gols marcados e apenas 1 sofrido, com a melhor defesa entre os 20 clubes da Série B.

O melhor resultado foi o 2x0 em cima do Ferroviário na ida da semifinal.

No Clássico-Rei, empatou sem gols com o Ceará.

Juventude (não perdeu em 8 partidas)

O Alviverde gaúcho faz uma temporada consistente. São 4 vitórias e 4 empates. São 12 gols marcados e 6 sofridos.

O melhor resultado foi diante do Grêmio, no empate em 1x1 em Porto Alegre pela semifinal do Gauchão.

Londrina (não perdeu em 9 partidas)

O LEC está surpreendendo no difícil campeonato paranaense, não perdendo para Coxa e Furacão, dois times de Série A.

Em 9 jogos, são 4 vitórias e 5 empates. São 18 gols marcados e 7 sofridos.

Os melhores resultados foram contra a dupla Atletiba: 2x2 com o Coxa no Couto Pereira, e 2x2 com o Furacão pelo jogo de ida da semifinal do Paranaense, no Estádio do Café.

Quem já perdeu....

América-MG (uma derrota em 8 jogos)

O América Mineiro fez 8 jogos na temporada. Venceu 4, empatou 3 e perdeu um, marcando 10 gols e sofrendo 6. A única derrota foi para o Cruzeiro, por 2x0, no clássico no Mineirão.

O melhor resultado na temporada foi o empate em 1x1 com o Atlético Mineiro na Arena MRV.

Athletic (3 derrotas em 8 jogos)

O Athletic também disputou 8 jogos, pelo Mineiro e venceu apenas um, empatando 4 e perdendo 3.

A equipe perdeu para América-MG (3x0), URT (1x0) e Uberlândia (0x3).

Atlético-GO (2 derrotas em 10 jogos)

O Dragão faz um campeonato Goiano regular, mas já perdeu duas partidas.

Em 10 jogos, são 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Com 15 gols marcados e 9 sofridos.

Foi derrotado por Goiatuba (2x1) e Jataiense (3x1).

O melhor resultado, foi a vitória diante do Vila Nova/GO, no clássico por 2x1 no OBA.

Avaí (3 derrotas em 9 jogos)

O Leão da Ressacada faz uma temporada ruim e já perdeu 3 dos 9 jogos que fez. Uma das derrotas, em casa para o Camburiú, custou a eliminação do Estadual. O time perdeu em casa por 1x0 e foi eliminado dos pênaltis.

As outras duas derrotas foram para Criciúma (2x1) e Santa Catarina (3x1).

O melhor resultado foi a vitória diante do Figueirense por 2x0 no Orlando Scarpelli.

Botafogo-SP (3 derrotas em 9 jogos)

Adversário do Fortaleza na estreia da Série B, a Pantera disputou o difícil Campeonato Paulista e já foi derrotado em 3 partidas em 8 jogos. São 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, com 5 gols marcados e 9 sofridos.

A equipe perdeu para o Bragantino (5x0), Novorizontino (2x0) e Capivariano (1x0).

O melhor resultado foi vencer o Palmeiras, por 1x0, em Ribeirão Preto.

CRB (2 derrotas em 8 jogos)

O Galo da Pajuçara está na semifinal do Campeonato Alagoano, mas já perdeu dois jogos. Em 8 jogos, são 5 vitórias, 1 empate e duas derrotas. São 10 gols marcados e 8 sofridos.

A equipe perdeu para o ASA por 3x0 e para o Coruripe por 2x1.

O resultado mais relevante foi a vitória diante do CSA, no jogo de ida da semifinal do Estadual, ao vencer por 2x0.

Criciúma (duas derrotas em 9 jogos)

O Tigre iniciou a temporada de forma irregular, com apenas 3 vitórias em 9 jogos. São 4 empates e duas derrotas. São 13 gols marcados e 12 sofridos.

Uma das derrotas, para a Chapecoense (2x1 no Henriberto Hulse), o eliminou do Estadual.A outra derrota foi para o Marcílio Dias (2x0).

O melhor resultado do Tigre foi a vitória diante do Avaí por 2x1 no Henriberto Hulse.

Cuiabá (4 derrotas em 10 jogos)

O Dourado faz um campeonato estadual ruim, eliminado na 1ª Fase.

Em 10 jogos, já perdeu quatro, vencendo 3 e empatando 3. Marcou 8 gols e sofreu 9.

A equipe perdeu para o Sport Sinop, duas vezes por 1x0, para o Várzea Grande (1x0) e Luverdense (1x0).

Novorizontino (2 derrotas em 8 jogos)

O Tigre faz um excelente campeonato paulista, sendo líder da 1ª Fase com 16 pontos. Mas como o Paulistão é muito difícil, já perdeu dois jogos.

São 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com 16 gols marcados e 10 sofridos.

O time perdeu para o Bragantino (3x0 em Bragança Paulista) e Santos (2x1), dois times de Série A.

A grande vitória foi diante do Palmeiras: 4x0, no Jorjão.

Náutico (uma derrota em 8 jogos)

O Timbu faz boa temporada, vencendo 7 partidas e perdendo apenas uma. São 20 gols marcados 3 quatro sofridos. O time tem o melhor ataque entre os 20 times da Série B.

A única derrota foi para o Retrô por 1x0 nos Aflitos.

Mas a equipe goleou o Sub-20 do Sport por 4x0 e venceu o Santa Cruz por 1x0 no Arruda pelo jogo de ida da semifinal do Pernambucano.

Operário-PR (3 derrotas em 9 jogos)

O Fantasma faz uma temporada irregular, mas em um estadual dificil. São 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados e 10 sofridos.

O time perdeu para Londrina (2x0), Athletico-PR (2x0) e São Joseense (2x0).

O melhor resultado foi empatar com o Coxa em 2x2 em Ponta Grossa, no jogo de ida da semifinal do Paranaense.

Ponte Preta (7 derrotas em 8 jogos)

A Macaca faz a pior temporada entre os 20 clubes da Série B. São 7 derrotas em 8 jogos, rebaixada no Paulistão. Sofreu 14 gols e só fez 3.

Perdeu para Corinthians (3x0), Velo Clube (1x0), Capivariano (2x0), São Bernardo (2x0), Guarani (1x0), Portuguesa (2x0) e São Paulo (2x1).

Sport (uma derrota em 8 jogos)

O Leão da Ilha faz uma temporada segura até então. Em 8 jogos, são 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. São 16 gols marcados e 8 sofridos.

A derrota foi dura, 4x0 para o Náutico, mas escalando uma equipe Sub-20.

O melhor resultado foi bater o Santa Cruz por 2x1 na Ilha do Retiro.

São Bernardo (4 derrotas em 8 jogos)

O Bernô, adversário do Ceará na estreia da Série B, perdeu 4 das 8 partidas que fez no ano. São 8 gols marcados e 10 sofridos.

Mas foi no difícil campeonato paulista: A equipe perdeu para Corinthians (1x0), Novorizontino (2x1), São Paulo (1x0) e Mirassol (4x0).

O melhor resultado foi o empate com o Bragantino em 1x1 em Bragança Paulista.

Vila Nova (duas derrotas em 10 jogos)

O Tigre faz uma temporada regular, mas perdeu os dois clássicos que fez, para Atlético-GO e Goiás. Em 10 jogos, são 7 vitórias, um empate e as duas derrotas para os rivais. São 22 gols marcados e 10 sofridos, no melhor ataque entre os 20 clubes da Série B.

A maior vitória foi um 4x1 em cina do Jataiense no OBA.