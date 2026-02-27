Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (27)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (27)
CAMPEONATO JAPONÊS
- 7h | Vissel Kobe x Avispa Fukuoka | Canal GOAT
- 1h | Yokohama F. Marinos x Tokyo Verdy | Canal GOAT
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Trabzonspor x Fatih Karagümrük | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 15h45 | Porto x Arouca | ESPN 4 e Disney+
- 17h45 | Sporting x Estoril | Disney+
CAMPEONATO SAUDITA
- 16h | Al Shabab x Al Hilal | Canal GOAT e Sportv
- 16h | Al Ittihad x Al Khaleej | Canal GOAT
CAMPEONATO ALEMÃO
- 16h30 | Augsburg x Colônia | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO
- 16h45 | Parma x Cagliari | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 16h45 | Strasbourg x Lens | CazéTV
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Levante x Alavés | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 17h | Wolverhampton x Aston Villa | Xsports e Disney+
BRASILEIRÃO SUB-20
- 19h | Palmeiras sub-20 x Athletico-PR sub-20 | Sportv
CAMPEONATO URUGUAIO
- 20h | Cerro x Boston River | Disney+
CAMPEONATO CATARINENSE (QUADRANGULAR DE DESCENSO)
- 20h | Joinville x Figueirense | N Sports, SportyNet e Metrópoles Esportes
CAMPEONATO CARIOCA (SEMIFINAL TAÇA RIO)
- 20h | Volta Redonda x Bangu | Premiere
AMISTOSO FEMININO
- 22h | Costa Rica (F) x Brasil (F) | Sportv
