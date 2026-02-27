Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (27)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (27)

CAMPEONATO JAPONÊS

7h | Vissel Kobe x Avispa Fukuoka | Canal GOAT

1h | Yokohama F. Marinos x Tokyo Verdy | Canal GOAT

CAMPEONATO TURCO

14h | Trabzonspor x Fatih Karagümrük | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

15h45 | Porto x Arouca | ESPN 4 e Disney+

17h45 | Sporting x Estoril | Disney+

CAMPEONATO SAUDITA

16h | Al Shabab x Al Hilal | Canal GOAT e Sportv

16h | Al Ittihad x Al Khaleej | Canal GOAT

CAMPEONATO ALEMÃO

16h30 | Augsburg x Colônia | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO

16h45 | Parma x Cagliari | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

16h45 | Strasbourg x Lens | CazéTV

CAMPEONATO ESPANHOL

17h | Levante x Alavés | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

17h | Wolverhampton x Aston Villa | Xsports e Disney+

BRASILEIRÃO SUB-20

19h | Palmeiras sub-20 x Athletico-PR sub-20 | Sportv

CAMPEONATO URUGUAIO

20h | Cerro x Boston River | Disney+

CAMPEONATO CATARINENSE (QUADRANGULAR DE DESCENSO)

20h | Joinville x Figueirense | N Sports, SportyNet e Metrópoles Esportes

CAMPEONATO CARIOCA (SEMIFINAL TAÇA RIO)

20h | Volta Redonda x Bangu | Premiere

AMISTOSO FEMININO