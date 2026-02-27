Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Jogada
Legenda: O zagueiro Thiago Silva é um dos reforços do Porto, de Portugal, para a atual temporada
Foto: Filipe Amorim / AFP

agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (27)

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 7h | Vissel Kobe x Avispa Fukuoka | Canal GOAT
  • 1h | Yokohama F. Marinos x Tokyo Verdy | Canal GOAT

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Trabzonspor x Fatih Karagümrük | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 15h45 | Porto x Arouca | ESPN 4 e Disney+
  • 17h45 | Sporting x Estoril | Disney+

CAMPEONATO SAUDITA

  • 16h | Al Shabab x Al Hilal | Canal GOAT e Sportv
  • 16h | Al Ittihad x Al Khaleej | Canal GOAT

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 16h30 | Augsburg x Colônia | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO

  • 16h45 | Parma x Cagliari | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 16h45 | Strasbourg x Lens | CazéTV

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Levante x Alavés | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 17h | Wolverhampton x Aston Villa | Xsports e Disney+

BRASILEIRÃO SUB-20

  • 19h | Palmeiras sub-20 x Athletico-PR sub-20 | Sportv

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 20h | Cerro x Boston River | Disney+

CAMPEONATO CATARINENSE (QUADRANGULAR DE DESCENSO)

  • 20h | Joinville x Figueirense | N Sports, SportyNet e Metrópoles Esportes

CAMPEONATO CARIOCA (SEMIFINAL TAÇA RIO)

  • 20h | Volta Redonda x Bangu | Premiere

AMISTOSO FEMININO

  • 22h | Costa Rica (F) x Brasil (F) | Sportv
Assuntos Relacionados
VÍDEO

Jogada

Mozart elogia nova atuação de Melk no Ceará: 'um jogador extremamente talentoso'

O técnico ressaltou que o jovem tem margem de evolução no Vovô

Alexandre Mota Há 33 minutos
Thiago Silva com semblante sério em jogo do Porto

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026

Alexandre Mota Há 1 hora
jogadores

Jogada

Fortaleza x Ceará ao vivo: SVM transmite Clássico-Rei em multiplataformas; confira detalhes

Equipes fazem o primeiro jogo da final do Cearense no domingo

Redação Há 1 hora
jogadores

Jogada

Tabu no Clássico-Rei: Ceará busca ampliar invencibilidade diante do Fortaleza

Equipes voltam a se enfrentar no domingo (1º), na final do Cearense

Redação Há 2 horas
jogador

Jogada

Vina e Matheus Araújo de volta? Mozart demonstra otimismo por retornos para o Clássico-Rei

Equipe disputa o primeiro jogo da final do estadual no domingo, no Castelão

Crisneive Silveira 26 de Fevereiro de 2026

Jogada

Mozart destaca evolução ofensiva do Ceará após vitória na Copa do Brasil: 'Estamos criando bastante'

Equipe superou o Primavera por 2 a 1

Crisneive Silveira 26 de Fevereiro de 2026