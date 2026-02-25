Paulão, ex-Fortaleza, se aposenta aos 40 anos e lamenta saída do Tricolor

Ex-Fortaleza, o zagueiro Paulão anunciou aposentadoria dos gramados nesta quarta-feira (25), dia em que completa 40 anos. Ele estava no North-MG. A informação foi revelada em entrevista ao ge. Ele, que sempre vestiu a camisa com a data do aniversário, relembrou momentos da carreira. O ex-atleta relembrou os tempos no Pici e o trabalho com Rogério Ceni.

"Me considero um cara vitorioso. Se na visão das pessoas não fui um vitorioso porque o Inter caiu (em 2016), faz parte, não fui o primeiro, não vou ser o último. Mas dentro do que eu consegui alcançar, da realidade que vim, sou muito vitorioso", afirmou em entrevista.

Paulão defendeu o Fortaleza nos anos de 2019 e 2020. Vestindo a camisa Tricolor, o jogador venceu uma Copa do Nordeste e dois Campeonatos Cearenses. Ao todo, foram 61 jogos e três gols marcados pelo Leão do Pici. O zagueiro falou sobre a importância da passagem pelo Pici.

"Ali eu volto a ser competitivo, ter confiança e coragem de falar. Eu tinha muita insegurança no que eu poderia entregar, e foi justamente esse o motivo que me levou ao Inter, por ser um jogador determinado, sempre me entreguei, puxei responsabilidade em alguns momentos. Então ali eu volto a ser essa pessoa", destacou o agora ex-atleta.

Após deixar o Leão do Pici, ele passou por Cuiabá, Paysandu até chegar ao North. O atleta também lamentou o modo como deixou o clube cearense.

"Poderia ter criado esse lastro de uma história maior no Fortaleza. Depois de um tempo, a gente percebe que não era o momento, poderia ter permanecido, porque surgiu a oportunidade de renovação de contrato. Não chegamos a um acordo, e nem foi por questão financeira, como falaram na época, mas sim por projeto. Eu poderia ter brigado pelo projeto", finalizou.