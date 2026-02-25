Palmeiras x Fluminense: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (25) às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Globo, Premiere e Ge TV

Palpites

Prováveis Escalações

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Ignácio, Jemmes e Arana; Martinelli, Bernal e Acosta; Serna, Savarino e John Kennedy. Técnico: Zubeldía

Arbitragem:

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC);

VAR: Rafael Traci (SC).