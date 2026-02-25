Ceará inicia venda de ingressos para o Clássico-Rei da final do Cearense 2026; veja valores

O Ceará iniciou, nesta quarta-feira (25), a venda de ingressos para o primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense de 2026. Os valores variam entre R$30 e R$120 reais. Quatro setores estão disponíveis para torcida alvingra. É possível comprar bilhetes nas lojas físicas e online.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

Superior Norte: R$80,50

Inferior Norte R$ 69,00

Superior Central: R$ 92,00

Inferior Central: R$ 120,00

O torcedor pode comprar bilhetes no site vozaotickets.com ou nas lojas Vozão (sede) e nas demais dos shoppings (Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota).

Os acessos à partida serão pelas escadarias 3 e 5 do estacionamento da Arena Castelão, além das escadarias da Alberto Craveiro e do Contorno. É importante lembrar que é necessário realizar o cadastro facial.

O Ceará enfrenta o Fortaleza a partir das 18h (de Brasília). As equipes duelam no primeiro confronto da final do Cearense. A Arena Castelão recebe a partida.