Ceará inicia venda de ingressos para o Clássico-Rei da final do Cearense 2026; veja valores
Alvinegro enfrenta o Fortaleza no domingo, no Castleão
O Ceará iniciou, nesta quarta-feira (25), a venda de ingressos para o primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense de 2026. Os valores variam entre R$30 e R$120 reais. Quatro setores estão disponíveis para torcida alvingra. É possível comprar bilhetes nas lojas físicas e online.
VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:
- Superior Norte: R$80,50
- Inferior Norte R$ 69,00
- Superior Central: R$ 92,00
- Inferior Central: R$ 120,00
O torcedor pode comprar bilhetes no site vozaotickets.com ou nas lojas Vozão (sede) e nas demais dos shoppings (Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota).
Os acessos à partida serão pelas escadarias 3 e 5 do estacionamento da Arena Castelão, além das escadarias da Alberto Craveiro e do Contorno. É importante lembrar que é necessário realizar o cadastro facial.
O Ceará enfrenta o Fortaleza a partir das 18h (de Brasília). As equipes duelam no primeiro confronto da final do Cearense. A Arena Castelão recebe a partida.
