Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará inicia venda de ingressos para o Clássico-Rei da final do Cearense 2026; veja valores

Alvinegro enfrenta o Fortaleza no domingo, no Castleão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:24)
Jogada
Legenda: Torcedores do Ceará.
Foto: Davi Rocha/SVM

O Ceará iniciou, nesta quarta-feira (25), a venda de ingressos para o primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense de 2026. Os valores variam entre R$30 e R$120 reais. Quatro setores estão disponíveis para torcida alvingra. É possível comprar bilhetes nas lojas físicas e online. 

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

  • Superior Norte: R$80,50
  • Inferior Norte R$ 69,00
  • Superior Central: R$ 92,00
  • Inferior Central: R$ 120,00

O torcedor pode comprar bilhetes no site vozaotickets.com ou nas lojas Vozão (sede) e nas demais dos shoppings (Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota). 

Os acessos à partida serão pelas escadarias 3 e 5 do estacionamento da Arena Castelão, além das escadarias da Alberto Craveiro e do Contorno. É importante lembrar que é necessário realizar o cadastro facial.

O Ceará enfrenta o Fortaleza a partir das 18h (de Brasília). As equipes duelam no primeiro confronto da final do Cearense. A Arena Castelão recebe a partida. 

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará e Fortaleza pedem árbitro Fifa para finais do Cearense 2026 e quadro será “misto”

teaser image
Alexandre Mota

Ceará x Fortaleza na final do Campeonato Cearense: quem venceu mais o Clássico-Rei?

teaser image
Jogada

Mozart usa Estadual para observação e só não escalou um atleta do elenco profissional em 2026

Assuntos Relacionados
torcedores

Jogada

Ceará inicia venda de ingressos para o Clássico-Rei da final do Cearense 2026; veja valores

Alvinegro enfrenta o Fortaleza no domingo, no Castleão

Redação Há 39 minutos

Jogada

Botafogo x Nacional Potosí: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª Fase do Playoff da Pré-Libertadores

Redação Há 1 hora

Jogada

Palmeiras x Fluminense: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Coritiba x São Paulo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas