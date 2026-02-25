Diário do Nordeste
Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:04)
Jogada
Legenda: O Grêmio recebe o Galo pela Série A
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (25) às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Imortal Cruzeiro é o 13º colocado da Série A com 3 pontos em 3 rodadas e vem classificação para a final do gauchão diante do Juventude nos pênaltis.

Já o Galo, é o 15º da Série A com 2 pontos em 3 jogos e empatou o jogo de ida com o América/MG, pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere 

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Grêmio: 

Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Gabriel Mec (Dodi); Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

Atlético-MG: 

Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Dudu e Hulk. Técnico: Lucas Gonçalves.

Arbitragem:

Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Jogada

