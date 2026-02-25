Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:03)
Jogada
Legenda: O Cruzeiro recebe o Corinthians pela Série A
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25) às 19h30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Cruzeiro é o 20º colocado da Série A com 1 pontos em 3 rodadas e vem de vitória no jogo de ida da semifinal do Mineiro contra o Pouso Alegre por 2x1.

Já o Timão, é o 5º da Série A com 6 pontos em 3 jogos e vem de classificação para a semifinal do Paulistão, nos pênaltis, diante da Portuguesa.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere 

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Cruzeiro: 

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Gerson; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.

Corinthians: 

Hugo Souza; Milans, Tchoca, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Allan, Charles e Garro; Kaique, Vitinho e Pedro Raul.

Arbitragem:

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Assuntos Relacionados

Jogada

Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 10 minutos

Jogada

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 20 minutos

Jogada

Coritiba x São Paulo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 37 minutos
jogador

Jogada

Éder pede Ceará atento diante do Primavera na Copa do Brasil: 'Não cair nessa casca de banana'

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, na Arena Castelão

Redação Há 1 hora

Jogada

Remo x Internacional: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Bragantino x Athletico-PR: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora