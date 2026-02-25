Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 4ª rodada da Série A
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25) às 19h30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Cruzeiro é o 20º colocado da Série A com 1 pontos em 3 rodadas e vem de vitória no jogo de ida da semifinal do Mineiro contra o Pouso Alegre por 2x1.
Já o Timão, é o 5º da Série A com 6 pontos em 3 jogos e vem de classificação para a semifinal do Paulistão, nos pênaltis, diante da Portuguesa.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Premiere
Palpites
Prováveis Escalações
Cruzeiro:
Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Gerson; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.
Corinthians:
Hugo Souza; Milans, Tchoca, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Allan, Charles e Garro; Kaique, Vitinho e Pedro Raul.
Arbitragem:
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS).