Botafogo x Nacional Potosí: onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (25), às 21h30, contra o Nacional Potosí, da Bolívia, pelo jogo de volta da 2ª Fase da Pré-Libertadores 2026. A partida será no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

No jogo de ida, no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, na Bolívia, a 4.000 metros de altitude, o Botafogo perdeu por 1x0. Assim, o Bota precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar. Se vencer por um gol, a decisão irá para os pênaltis.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da ge tv, ESPN e Disney+.

Palpites

Como chegam as equipes

O Glorioso não começou bem a temporada e foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Carioca para o Flamengo. Assim, está jogando a Taça Rio por uma vaga na Copa do Brasil 2027.

Na Série A, o Glorioso tem apenas 3 pontos em 3 rodadas e está em 12º

Já o Nacional Potosí, fez seu primeiro jogo na temporada contra o Bota no jogo de ida.

Prováveis Escalações

Botafogo:

Léo Linck; Ponte, Bastos e Barboza; Vitinho, Wallace Davi (Danilo), Newton e Alex Telles; Barrera, Matheus Martins (Arthur Cabral) e Montoro. Técnico: Martín Anselmi.

Nacional Potosí:

Galindo; Baldomar, Restrepo, Demiquel e Torrico; Núñez, Otormin, Azogue e Arroyo; Álvarez e Villalba. Técnico: Leonardo Equez.

Arbitragem

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)