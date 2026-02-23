Diário do Nordeste
CBF divulga tabela do Campeonato Brasileiro da Série C: Floresta estreia fora de casa

Verdão é o representante cearense na competição

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 17:23)
Jogada
Legenda: O Floresta é o representante cearense na Série C do Brasileiro
Foto: Lenílson Santos / Floresta

A Diretoria de Competições da CBF publicou nesta segunda-feira (23), a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série C 2026. De acordo com a entidade, a previsão de início no dia 5 de abril e encerramento em 25 de outubro. O Campeão da competição terá vaga na Copa do Brasil de 2027.

Neste ano de 2026, serão apenas dois rebaixados e quatro subirão da Série D. 

O Floresta é o representante cearense na competição e estreia fora de casa contra a Inter de Limeira/SP.

O Verdão chegou até o quadrangular da 2ª Fase em 2025 e lutou pelo acesso até a última rodada, mas não conseguiu superar o Caxias.

Fórmula de Disputa

O campeonato será dividido em três fases. Na primeira, os 20 clubes se enfrentam em sistema de pontos corridos em um único turno. Já na segunda fase, os oito clubes com melhor pontuação serão divididos em dois grupos para mais uma etapa de pontos corridos, desta vez, com jogos de ida e volta. Se classificam para a final os primeiros colocados de cada grupo da segunda fase. 

Veja jogos do Floresta na 1ª Fase

1ª rodada - 04/04 (sáb),05/04 (dom) ou 06/04(seg)
Inter de Limeira x Floresta

2ª rodada - 11/04 (sáb),12/04 (dom) ou 13/04 (seg)
Floresta x Santa Cruz-PE

3ª rodada - 18/04 (sáb), 19/04 (dom) ou 20/04 (seg)
Floresta x Ferroviária SP

4ª rodada - 25/04 (sáb), 26/04 (dom) ou 27/04 (seg)
Botafogo PB x Floresta

5ª rodada - 02/05 (sáb), 03/05 (dom) ou 04/05 (seg)
Floresta x Maranhão

6ª rodada - 09/05 (sáb), 10/05 (dom) ou 11/05 (seg)
Itabaiana-SE x Floresta

7ª rodada - 16/05 (sáb), 17/05 (dom) ou 18/05 (seg)
Floresta x Amazonas AM

8ª rodada - 23/05 (sáb), 24/05 (dom) ou 25/05 (seg)
Paysandu x Floresta

9ª rodada - 30/05 (sáb), 31/05 (dom) ou 01/06 (seg)
Floresta x Confiança-SE

10ª rodada - 13/06 (sáb), 14/06 (dom) ou 15/06 (seg)
Floresta x Figueirense

11ª rodada - 20/06 (sáb), 21/06 (dom) ou 22/06 (seg)
Brusque-SC x Floresta

12ª rodada - 27/06 (sáb), 28/06 (dom) ou 29/06 (seg)
Floresta x Barra-SC

13ª rodada - 04/07 (sáb), 05/07 (dom) ou 06/07 (seg)
Guarani-SP x Floresta

14ª rodada - 11/07 (sáb), 12/07 (dom) ou 13/07 (seg)
Caxias-RS x Floresta

15ª rodada - 25/07 (sáb), 26/07 (dom) ou 27/07 (seg)
Floresta x Maringá-PR

16ª rodada - 08/08 (sáb),09/08 (dom) ou 10/08 (seg)
Ypiranga-RS x Floresta

17ª rodada - 15/08 (sáb), 16/08 (dom) ou 17/08 (seg)
Floresta x Anápolis-GO

18ª rodada - 22/08 (sáb), 23/08 (dom) ou 24/08 (seg)
Volta Redonda RJ x Floresta

19ª rodada - 30/08 (dom) Floresta x Ituano-SP

Datas da Serie C

Início da 1ª fase: 04/04 a 30/08

2ª fase: 05/09 a 10/10

Final: 18/10 e 25/10

