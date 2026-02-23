CBF divulga tabela do Campeonato Brasileiro da Série C: Floresta estreia fora de casa
Verdão é o representante cearense na competição
A Diretoria de Competições da CBF publicou nesta segunda-feira (23), a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série C 2026. De acordo com a entidade, a previsão de início no dia 5 de abril e encerramento em 25 de outubro. O Campeão da competição terá vaga na Copa do Brasil de 2027.
Neste ano de 2026, serão apenas dois rebaixados e quatro subirão da Série D.
O Floresta é o representante cearense na competição e estreia fora de casa contra a Inter de Limeira/SP.
O Verdão chegou até o quadrangular da 2ª Fase em 2025 e lutou pelo acesso até a última rodada, mas não conseguiu superar o Caxias.
Fórmula de Disputa
O campeonato será dividido em três fases. Na primeira, os 20 clubes se enfrentam em sistema de pontos corridos em um único turno. Já na segunda fase, os oito clubes com melhor pontuação serão divididos em dois grupos para mais uma etapa de pontos corridos, desta vez, com jogos de ida e volta. Se classificam para a final os primeiros colocados de cada grupo da segunda fase.
Veja jogos do Floresta na 1ª Fase
1ª rodada - 04/04 (sáb),05/04 (dom) ou 06/04(seg)
Inter de Limeira x Floresta
2ª rodada - 11/04 (sáb),12/04 (dom) ou 13/04 (seg)
Floresta x Santa Cruz-PE
3ª rodada - 18/04 (sáb), 19/04 (dom) ou 20/04 (seg)
Floresta x Ferroviária SP
4ª rodada - 25/04 (sáb), 26/04 (dom) ou 27/04 (seg)
Botafogo PB x Floresta
5ª rodada - 02/05 (sáb), 03/05 (dom) ou 04/05 (seg)
Floresta x Maranhão
6ª rodada - 09/05 (sáb), 10/05 (dom) ou 11/05 (seg)
Itabaiana-SE x Floresta
7ª rodada - 16/05 (sáb), 17/05 (dom) ou 18/05 (seg)
Floresta x Amazonas AM
8ª rodada - 23/05 (sáb), 24/05 (dom) ou 25/05 (seg)
Paysandu x Floresta
9ª rodada - 30/05 (sáb), 31/05 (dom) ou 01/06 (seg)
Floresta x Confiança-SE
10ª rodada - 13/06 (sáb), 14/06 (dom) ou 15/06 (seg)
Floresta x Figueirense
11ª rodada - 20/06 (sáb), 21/06 (dom) ou 22/06 (seg)
Brusque-SC x Floresta
12ª rodada - 27/06 (sáb), 28/06 (dom) ou 29/06 (seg)
Floresta x Barra-SC
13ª rodada - 04/07 (sáb), 05/07 (dom) ou 06/07 (seg)
Guarani-SP x Floresta
14ª rodada - 11/07 (sáb), 12/07 (dom) ou 13/07 (seg)
Caxias-RS x Floresta
15ª rodada - 25/07 (sáb), 26/07 (dom) ou 27/07 (seg)
Floresta x Maringá-PR
16ª rodada - 08/08 (sáb),09/08 (dom) ou 10/08 (seg)
Ypiranga-RS x Floresta
17ª rodada - 15/08 (sáb), 16/08 (dom) ou 17/08 (seg)
Floresta x Anápolis-GO
18ª rodada - 22/08 (sáb), 23/08 (dom) ou 24/08 (seg)
Volta Redonda RJ x Floresta
19ª rodada - 30/08 (dom) Floresta x Ituano-SP
Datas da Serie C
Início da 1ª fase: 04/04 a 30/08
2ª fase: 05/09 a 10/10
Final: 18/10 e 25/10