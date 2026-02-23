Enquete BBB 26: parcial indica sister eliminada com mais de 50% dos votos
Maxiane, Chaiany e Milena disputam a preferência do público.
Maxiane deve ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 26, conforme aponta resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. Até o momento, a pesquisa contabilizou mais de 36 mil votos.
A influenciadora digital aparece com 19.040 votos (51,7%), equivalente ao fim da manhã desta segunda-feira (23). Em seguida, Milena é observada com 17.010 votos (46,1%).
Chaiany aparece com apenas 810 votos, o equivalente a 2,2% da preferência dos leitores.
A enquete, no entanto, apenas mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado na noite de terça-feira (24), pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Vote na enquete:
.
Veja também
FORMAÇÃO DO PAREDÃO
Chaiany venceu a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 na tarde do sábado (21), conseguindo imunizar alguém. A escolha dela foi Gabriela.
O líder da semana, Jonas, colocou Milena no Paredão. A Casa escolheu Alberto. Por contragolpe, Chaiany colocou Maxiane no Paredão.
COMO VOTOU A CASA
- Alberto: Juliano
- Ana Paula: Alberto
- Marciele: Juliano
- Milena: Alberto
- Maxiane: Juliano
- Juliano: Alberto
- Jordana: Juliano
- Samira: Alberto
- Breno: Alberto
- Gabriela: Juliano
- Leandro: Alberto
- Solange: Alberto
- Chaiany: Maxiane
- Babu: Alberto
Prova Bate e Volta
Chaiany foi retirada da dinâmica por Alberto, que foi agraciado pela 'Resolução da Máquina do Poder'. Participaram da prova Alberto e Maxiane. Alberto venceu, e Maxiane está no Paredão.