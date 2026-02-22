Viver Sertanejo deste domingo (22) receberá Cleiton & Camargo e Léo Magalhães

No "Viver Sertanejo" deste domingo (22), na TV Globo, Daniel receberá Cleiton & Camargo e Léo Magalhães para celebrar laços familiares e trajetórias que atravessam gerações.

Na atração, a dupla sertaneja relembrará o início da carreira e contará como se conheceu. Cleiton compartilhará ainda que, antes de se aproximar do sertanejo, era fã de hip hop. Já Camargo, que é irmão de Zezé di Camargo & Luciano, confidenciará histórias engraçadas que viveu com fãs.

Léo Magalhães, por sua vez, irá narrar seus 20 anos de trajetória. O cantor começou na música aos 12 anos e gravou seu primeiro álbum aos 23.

Que horas começa 'Viver Sertanejo'?

O programa vai ao ar aos domingos, às 10h15, logo após "Globo Rural". Tem apresentação de Daniel, produção de Nathália Pinha, produção executiva de Matheus Pereira, direção de Rafael Boucinha, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.