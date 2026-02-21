Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que é o Duelo de Risco no BBB 26? Dinâmica ocorrerá neste sábado (21/02)

A disputa terminará com um imune e outro emparedado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena do Duelo de Risco que teve Juliano Floss e Sol Vega.
Legenda: O primeiro Duelo de Risco da temporada foi protagonizado por Juliano Floss e Sol Vega.
Foto: Reprodução/Globo.

O Duelo de Risco é uma dinâmica nova que foi apresentada aos participantes e ao público do Big Brother Brasil na 26ª temporada do programa. Geralmente, a disputa envolve dois competidores e acontece a portas fechadas.

De acordo com as regras, o duelo pode terminar com um emparedado, um imune ou dois emparedados. O resultado depende dos cartões escolhidos por cada jogador.

Como será o Duelo de Risco deste fim de semana?

O Duelo de Risco deste sábado (21) terá início com o Big Fone, que tocará durante o programa ao vivo. Quem atender terá de indicar uma pessoa para o duelo, que terminará com um imune e outro emparedado.

No domingo (22), o emparedado pela dinâmica terá direito a um contragolpe.

Veja também

teaser image
Zoeira

Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

teaser image
Zoeira

Gabriela joga pulseira do VIP no chão e discute com aliados no BBB 26

teaser image
Zoeira

Chai critica provocações de Milena no BBB 26 e pede intervenção de Ana Paula

Saiba como foi o primeiro Duelo de Risco do BBB 26

O primeiro duelo desta edição foi protagonizado por Juliano Floss e Sol Vega. Eles tiveram de escolher entre as opções "Imunidade" ou "Nós indicamos".

Se ambos escolhessem a imunidade, ambos estariam emparedados. No entanto, se um escolhesse estar imune e o outro decidisse indicar, um estaria livre do Paredão e o outro iria para a berlinda. Mas, se os dois escolhessem "Nós indicamos", eles teriam de entrar em consenso para indicar alguém para o Paredão.

Em consenso, Juliano e Sol indicaram Samira.

Assuntos Relacionados
Cantor masculino Leo Santana em show ao vivo usando roupa vermelha, óculos escuros, brincos e colar, cantando com entusiasmo em palco iluminado.
Zoeira

BBB 26: Milena leva cortada de Leo Santana após pergunta sobre filho do cantor

Momento aconteceu durante a festa desta sexta-feira (20).

Redação
Há 31 minutos
Cena do Duelo de Risco que teve Juliano Floss e Sol Vega.
Zoeira

O que é o Duelo de Risco no BBB 26? Dinâmica ocorrerá neste sábado (21/02)

A disputa terminará com um imune e outro emparedado.

Redação
Há 1 hora
Homem sorridente com cabelo escuro e roupa branca, fundo de madeira, transmitindo felicidade e bem-estar.
Zoeira

Dedé Santana atualiza estado de saúde após passar mal em Goiânia

Humorista acordou indisposto e foi levado ao hospital.

Redação
Há 1 hora
O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho conversam em um set de filmagem, com o ator sentado à frente de uma escrivaninha antiga enquanto o diretor, de fones de ouvido, o orienta. O cenário de escritório retrô é emoldurado por uma câmera de cinema em primeiro plano, compondo uma cena de bastidores detalhada e focada no processo criativo.
Zoeira

Quais as chances reais de ‘O Agente Secreto’ no Oscar?

A pouco mais de três semanas da cerimônia, entenda as chances de vitória para o representante brasileiro no Oscar.

João Gabriel Tréz
Há 2 horas
Tadeu segura o big fone dourado do BBB 26.
Zoeira

Que horas vai tocar o Big Fone no BBB 26? Veja horário previsto neste sábado (21/02)

Os confinados serão surpreendidos durante o programa ao vivo.

Redação
Há 2 horas
Alberto Cowboy e Ana Paula trocaram farpas durante ação na festa.
Zoeira

Treta pós-Sincerinho e Léo Santana: veja como foi a festa do BBB 26 nesta sexta (20)

Discussões entre Alberto e Ana Paula marcaram a noite.

Redação
Há 2 horas
Fachada da Estação BBB, onde ocorrem as provas.
Zoeira

Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (21/02)?

O vencedor poderá imunizar até duas pessoas.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
BBB 26: confira como foi a dinâmica do Sincerinho.
Zoeira

BBB 26: confira como foi a dinâmica do Sincerinho

Dinâmica foi anunciada por Tadeu na quinta-feira (19).

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Cinthia Queiroz e a filha, Mariana, estão aproveitando juntas momentos inesquecíveis em Paris.
Zoeira

Jovem cearense descobre dentro do avião que estava indo para Paris e reação viraliza nas redes

Mariana Lima acreditava que viajaria para São Paulo.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Eric Dane deixou entrevista gravada sob condição que ela só poderia ser divulgada após a morte dele.
Zoeira

Eric Dane gravou entrevista final para ser exibida após sua morte e deixou mensagem às filhas

Ator falou sobre a luta contra a ELA e pediu que Billie e Georgia “vivam o agora”.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
O ator Eric Dane ao lado de Rebecca e das duas filhas do casal.
Zoeira

Rebecca Gayheart pediu arquivamento do divórcio de Eric Dane após diagnóstico

Sete anos depois da separação, atriz e astro de “Grey’s Anatomy” reataram laços e mantiveram união até a morte do ator.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Eric Dane gravou as cenas de
Zoeira

Eric Dane concluiu gravações da 3ª temporada de 'Euphoria' antes de morrer

Ator, diagnosticado com ELA, voltará às telas como Cal Jacobs nos novos episódios da série.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Dedé Santana.
Zoeira

Dedé Santana é internado em Goiânia

O humorista tem 89 anos.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Tadeu Mello relembra infância no Ceará, fala de projeto ambiental e de novo 'A Era do Gelo'
Zoeira

Tadeu Mello relembra infância no Ceará, fala de projeto ambiental e de novo 'A Era do Gelo'

O ator ficou conhecido nacionalmente por papéis em 'Porto dos Milagres' e 'A Turma do Didi'.

João Lima Neto
20 de Fevereiro de 2026
Chaiany pediu que Ana Paula conversasse com Milena sobre exagero nas provocações.
Zoeira

Chai critica provocações de Milena no BBB 26 e pede intervenção de Ana Paula

Sister acredita que recreadora tem ultrapassado limites nas alfinetadas.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Kim Raver escreveu uma homenagem para Eric Dane nas redes sociais.
Zoeira

Elenco de 'Grey’s Anatomy' se despede de Eric Dane

Intérprete de Mark Sloan, o “McSteamy”, foi homenageado por colegas de elenco e pela produção da série.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Eric Dane ao lado da ex-esposa Rebecca Gayheart-Dane e das filhas Billie Beatrice Dane e Georgia Dane participam.
Zoeira

Quem era Eric Dane? Veja filmes e séries com ator

Ator ganhou reconhecimento internacional com o personagem Dr. Mark Sloan em 'Grey's Anatomy'.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Montagem de personagens de grandes produções cinematográficas, destacando a guerreira Mulan com sua espada, Cleópatra em seu traje dourado majestoso e o protagonista de Tenet em um terno cinza elegante. A composição contrasta diferentes épocas e estilos visuais, unindo o épico histórico e o moderno em uma apresentação vibrante de figurinos icônicos.
Zoeira

Relembre filmes caros que deram prejuízo, mas foram indicados ao Oscar

Lista de produções que foram mal de bilheteria, mas conseguiram ser reconhecidas na premiação, inclui épicos, biografia e ficção científica.

João Gabriel Tréz
20 de Fevereiro de 2026
Gabi chorou e ficou enfurecida em conflito com Jonas, líder do BBB 26.
Zoeira

Gabriela joga pulseira do VIP no chão e discute com aliados no BBB 26

Jonas se posicionou e afirmou que a prioridade de estudante de psicologia no jogo seria Chaiany.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Eric Dane.
Zoeira

Eric Dane, de 'Greys Anatomy', morre aos 53 anos

Ator enfrentava Esclerose Lateral Amiotrófica.

Redação
20 de Fevereiro de 2026