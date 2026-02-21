O que é o Duelo de Risco no BBB 26? Dinâmica ocorrerá neste sábado (21/02)

O Duelo de Risco é uma dinâmica nova que foi apresentada aos participantes e ao público do Big Brother Brasil na 26ª temporada do programa. Geralmente, a disputa envolve dois competidores e acontece a portas fechadas.

De acordo com as regras, o duelo pode terminar com um emparedado, um imune ou dois emparedados. O resultado depende dos cartões escolhidos por cada jogador.

Como será o Duelo de Risco deste fim de semana?

O Duelo de Risco deste sábado (21) terá início com o Big Fone, que tocará durante o programa ao vivo. Quem atender terá de indicar uma pessoa para o duelo, que terminará com um imune e outro emparedado.

No domingo (22), o emparedado pela dinâmica terá direito a um contragolpe.

Veja também Zoeira Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26 Zoeira Gabriela joga pulseira do VIP no chão e discute com aliados no BBB 26 Zoeira Chai critica provocações de Milena no BBB 26 e pede intervenção de Ana Paula

Saiba como foi o primeiro Duelo de Risco do BBB 26

O primeiro duelo desta edição foi protagonizado por Juliano Floss e Sol Vega. Eles tiveram de escolher entre as opções "Imunidade" ou "Nós indicamos".

Se ambos escolhessem a imunidade, ambos estariam emparedados. No entanto, se um escolhesse estar imune e o outro decidisse indicar, um estaria livre do Paredão e o outro iria para a berlinda. Mas, se os dois escolhessem "Nós indicamos", eles teriam de entrar em consenso para indicar alguém para o Paredão.

Em consenso, Juliano e Sol indicaram Samira.