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‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ ganha primeiro trailer com Tom Holland e Zendaya; veja

Longa deve ser lançado no dia 30 de julho.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:13)
Zoeira

O primeiro trailer oficial de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", quarto filme do herói na Marvel estrelado por Tom Holland, foi divulgado na manhã desta quarta-feira (18). As imagens mostram participações especiais do longa, como Jon Bernthal, interpretando O Justiceiro, e Mark Ruffalo como Bruce Banner, o Hulk. 

O novo longa da franquia ocorre após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", lançado em 2021. Sucesso de bilheteria pelo mundo, o filme expandiu o conceito de multiverso na Marvel, além de apresentar diversas versões do herói nas telonas.

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A estreia do novo filme do "teioso" está marcada para o dia 30 de julho deste ano. 

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