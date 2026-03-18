‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ ganha primeiro trailer com Tom Holland e Zendaya; veja

O primeiro trailer oficial de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", quarto filme do herói na Marvel estrelado por Tom Holland, foi divulgado na manhã desta quarta-feira (18). As imagens mostram participações especiais do longa, como Jon Bernthal, interpretando O Justiceiro, e Mark Ruffalo como Bruce Banner, o Hulk.

O novo longa da franquia ocorre após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", lançado em 2021. Sucesso de bilheteria pelo mundo, o filme expandiu o conceito de multiverso na Marvel, além de apresentar diversas versões do herói nas telonas.

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Na história, o final deu indícios do que estava por vir. Peter (Tom Holland), o Homem-Aranha, pediu ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para o mundo esquecer que ele existe, levando MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon) a se afastarem dele. Fãs citam a possibilidade de o novo lançamento trazer a atriz Sadie Sink como Mary Jane.

A estreia do novo filme do "teioso" está marcada para o dia 30 de julho deste ano.