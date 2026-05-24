Flávio Dino, do STF, nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra

Advogada e influenciadora está presa por suspeita de lavagem de dinheiro.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Maio de 2026 - 17:31 (Atualizado às 17:32)
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Legenda: Deolane sendo levada por policiais no Palácio da Polícia, em São Paulo.
Foto: Van Campos/Agnews

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de liberdade feito por uma advogada de defesa da influenciadora e empresária Deolane Bezerra, presa desde a última quinta-feira (21).

Em despacho da decisão deste sábado (23), mas publicado neste domingo (24), o ministro alega que não há "manifesta ilegalidade" na prisão preventiva de Deolane. As informações são do jornal O Globo.

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Dino não prosseguiu com a reclamação e destacou que o STF não deve ser utilizado como atalho processual para uma "decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, contra a qual cabível meio adequado de impugnação".

"Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação", conclui o despacho do ministro do STF.

Lavagem de dinheiro para o PCC

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa durante a operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil, contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Conforme a investigação, o esquema envolve uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau (SP), controlada pela cúpula da facção criminosa. Ela é apontada como peça central na movimentação financeira da organização.

Na manhã da sexta-feira (22), Deolane foi transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior paulista.

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