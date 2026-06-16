'Shrek 5' tem primeiro trailer divulgado e mostra visual repaginado de personagens; assista

O primeiro trailer de "Shrek 5", continuação da franquia icônica dos cinemas, foi lançado nesta terça-feira (16), junto da confirmação do lançamento mundial do novo longa. O ogro mais famoso do mundo retornará, oficialmente, 17 anos depois de "Shrek Para Sempre", de 2010.

As primeiras imagens mostram Fiona, Shrek e o Burro prontos para novas aventuras no mesmo local em que viveram há décadas, em Tão Tão Distante. O trailer, inclusive, relembra os acontecimentos do primeiro filme da história, lançado em 2001.

Veja o trailer:

"Shrek 5" tem lançamento marcado para o dia 30 de junho de 2027 nos Estados Unidos e em 1º de julho de 2027 em todo o Brasil.

A história chega, dessa vez, repaginada e até brinca com o assunto. Relembrando as aventuras, a história justifica, por meio de uma fala do personagem Burro, que o conto precisa de uma certa "atualização".

O elenco original da animação também está de volta, com Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz como Shrek, Burro e Fiona. Além disso, a produção contará com a participação de Zendaya, Marcello Hernandez e Skylar Gisondo, que darão voz aos filhos de Shrek e Fiona: Felicia, Fergus e Farkle.