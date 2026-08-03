Ariana Grande anuncia pausa na carreira após novo álbum e críticas sobre magreza

A cantora Ariana Grande decidiu que fará uma pausa na carreira após o fim da turnê 'Eternal Sunshine', na qual fará a última apresentação no dia 1º de setembro deste ano. Segundo um porta-voz da cantora, que falou à revista People, a decisão teria sido motivada após comentários sobre o corpo dela, especificamente sobre a magreza.

Os comentários sobre o atual corpo de Ariana ganharam ainda mais força nos últimos dias, quando a artista lançou o novo álbum da carreira, o "Petal". O clipe da faixa que dá título à produção, inclusive, foi alvo de uma série de preocupações sobre o estado de saúde da artista.

Além da pausa nos palcos, Ariana resolveu abandonar o elenco do musical "Sunday in the Park with George", que tinha estreia programada para o ano que vem em Londres, no Reino Unido.

Veja também Virginia e Zé Felipe atualizam estado de saúde de filhas após cirurgias Cantora Viviane Batidão sofre acidente de lancha; veja estado de saúde

"Ela está ansiosa para encerrar os shows em grande estilo, com saúde e felicidade, e então tirar uma merecida folga de compromissos voltados ao público, que geraram um interminável escrutínio", confirmou o porta-voz da cantora.

Sem problemas de saúde

Outra pessoa próxima concedeu declaração à revista norte-americana para explicar que Ariana não tem nenhum problema de saúde no momento. "Ela faz um show muito físico e há muito atletismo envolvido. Ela se apresenta de forma saudável e bem-sucedida em um nível muito alto, noite após noite", pontuou.

Segundo os fãs de Ariana, a cantora tem aparecido cada vez mais magra nos palcos. No novo clipe, por exemplo, os apontamentos são de que os ossos das costas e do peito da cantora ficaram muito visíveis, o que poderia significar alguma espécie de transtorno alimentar.

Até o momento, Ariana não falou abertamente sobre os sentimentos após o lançamento do oitavo álbum de estúdio. Segundo um dos interlocutores da cantora, a produção é "um hino sobre amor, ódio e a toxicidade do escrutínio público".