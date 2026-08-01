Zé Lezin cancela shows após problema de saúde: 'Não estou conseguindo me levantar'

O humorista paraibano Zé Lezin anunciou neste sábado (1º) o cancelamento das apresentações que faria em Salvador (BA), marcadas para os dias 1º e 2 de agosto, após enfrentar uma forte crise na coluna. Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista pediu compreensão ao público e explicou que precisou ser levado ao hospital.

Segundo Zé Lezin, a crise foi mais intensa do que imaginava e o impediu até mesmo de andar.

"Uma crise de coluna. Agora, não foi pequena, não, foi grande. Não pude nem andar. Os meninos foram que me levaram para o hospital, com um bico de papagaio. Inventaram mais essa agora. Eu tenho uns quatro bicos de papagaio. Não sei como ainda o Ibama não me prendeu", brincou com a situação.

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Ele contou que está em tratamento com medicamentos, injeções e outras terapias e que a recuperação exige alguns dias de repouso. Segundo ele, os documentos médicos já foram encaminhados à equipe responsável pelos eventos.

"Estou tomando injeção de todo jeito, e isso é complicado. Leva alguns dias para fazer uma restauração, né? Como fiz a terapia, com outras coisas, regime, pedi aos meninos que orientassem aí que, infelizmente, eu não vou poder ir para Salvador fazer o show. É uma pena, uma pena".

Zé Lezin revelou que chegou a cogitar realizar a apresentação sentado, mas as dores impediram qualquer possibilidade de subir ao palco.

Eu já tinha até programado para fazer o show sentado. Só que, depois da cirurgia, atacou tudo, porque fica ferido, fica magoado, porque foi feito na cintura toda Zé Lesin Humorista

Ao pedir desculpas aos fãs, o humorista destacou que dificilmente deixa de cumprir compromissos profissionais, mesmo quando enfrenta problemas de saúde.

"Vocês já me conhecem há muito tempo. Eu não costumo faltar. Detesto esse negócio de faltar a show, mas, infelizmente, eu não estou conseguindo nem me levantar direito da cama".

Humorista teve voz afetada por medicação

Ele também afirmou que os medicamentos afetaram a voz e descreveu o momento como bastante doloroso. "Os remédios que eu tomei me deixaram rouco. É uma série de processos. Vocês não sabem o quanto isso é dolorido".

Até o momento, não foi informada uma nova data para as apresentações que seriam realizadas neste fim de semana na capital baiana.