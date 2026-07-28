Sadie Sink, de 'Stranger Things', é confirmada no universo de Homem-Aranha

A revelação foi feita nesta terça-feira (28), um dia antes da estreia mundial do filme.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 18:57 (Atualizado às 19:04)
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Legenda: Fãs especulam que ela será Jean Grey, devido à caracterização da personagem.
Foto: Chris DELMAS / AFP.

A atriz Sadie Sink, que ficou conhecida por participar de "Stranger Things", foi confirmada no filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que chega aos cinemas nesta quarta-feira (29). 

Após diversas especulações sobre sua participação no novo longa da franquia, a revelação ocorreu um dia antes da estreia, nesta terça-feira (28), durante uma live oficial da estreia mundial do novo filme.

Ela deve interpretar Jean Grey, a mutante de cabelos ruivos dos X-Men, conforme a Sony Pictures. No entanto, o verdadeiro papel de Sadie só será revelado nos cinemas. 

Anteriormente, já foram deixadas diversas pistas que ela estaria no filme. O ator Ryan Reynolds, segundo o Metrópoles, deixou implícito que ela estaria participando. A dica foi deixada durante um dos painéis da Marvel na San Diego Comic-Con.

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Qual a história do novo filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'?

O novo filme do Homem-Aranha será ambientado quatro anos após o que ocorreu em "Sem Volta Para Casa". Ao final da última produção, Peter Parker precisou apagar a memória daqueles que o conheciam, como MJ, interpretada por Zendaya, e Ned (Jacob Batalon). 

No entanto, Peter voltar a enfrentar novos desafios quando uma onda de crimes começam a ocorrer em Nova York. Ele vai acabar se aliando ao Justiceiro Frank Castle e ao Hulk, Bruce Banner.

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