Sadie Sink, de 'Stranger Things', é confirmada no universo de Homem-Aranha

A atriz Sadie Sink, que ficou conhecida por participar de "Stranger Things", foi confirmada no filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que chega aos cinemas nesta quarta-feira (29).
Após diversas especulações sobre sua participação no novo longa da franquia, a revelação ocorreu um dia antes da estreia, nesta terça-feira (28), durante uma live oficial da estreia mundial do novo filme.
Ela deve interpretar Jean Grey, a mutante de cabelos ruivos dos X-Men, conforme a Sony Pictures. No entanto, o verdadeiro papel de Sadie só será revelado nos cinemas.
Anteriormente, já foram deixadas diversas pistas que ela estaria no filme. O ator Ryan Reynolds, segundo o Metrópoles, deixou implícito que ela estaria participando. A dica foi deixada durante um dos painéis da Marvel na San Diego Comic-Con.
Qual a história do novo filme 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'?
O novo filme do Homem-Aranha será ambientado quatro anos após o que ocorreu em "Sem Volta Para Casa". Ao final da última produção, Peter Parker precisou apagar a memória daqueles que o conheciam, como MJ, interpretada por Zendaya, e Ned (Jacob Batalon).
No entanto, Peter voltar a enfrentar novos desafios quando uma onda de crimes começam a ocorrer em Nova York. Ele vai acabar se aliando ao Justiceiro Frank Castle e ao Hulk, Bruce Banner.