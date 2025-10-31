Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

trailer

Zoeira

Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)

A obra conta com cinco episódios e estará disponível para o público de uma só vez.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem de divulgação mostrando uma idosa sendo presa por um policial.

Zoeira

‘A Vizinha Perfeita’: conheça verdadeira história por trás da série e personagens

A diretora vencedora do Emmy, Geeta Gandbhir, é a responsável pelo documentário

Redação 22 de Outubro de 2025
foto mostra cena de anime Dan da Dan.

Zoeira

Com novo título, 'Dan Da Dan' chega ao HBO Max; veja detalhes do anime

Nome inusitado chamou a atenção dos fãs da trama

Redação 22 de Outubro de 2025
Foto da atriz Carolina Oliveira, tomando sol com um boné e uma roupa de treino verde.

Zoeira

Ex-atriz mirim da Globo deixa a TV para se dedicar à ioga

Caroline Oliveira vive nova fase também como cantora e diretora criativa em Barcelona

Redação 21 de Outubro de 2025
O roubo no Louvre foi comparado nas redes sociais à série da Netflix Lupin.

Zoeira

Roubo cinematográfico no Louvre faz fãs compararem crime à série 'Lupin'

Lançada em 2021, "Lupin" se tornou o primeiro grande sucesso francês da Netflix

Redação 20 de Outubro de 2025
A imagem mostra uma cena afetiva entre um homem e um cachorro. O homem sorridente, segura o cão marrom nos braços enquanto ambos se encaram.

Zoeira

Quem morre em 'Caramelo'? Filme da Netflix revela surpresa final

O filme retrata amizade e o vínculo emocional entre homem e cão em um drama emocionante da Netflix

Redação 20 de Outubro de 2025
Baixista Sam Rivers, do Limp Bizkit, no palco. Ele é um homem de pele clara, barba grisalha e cabeça raspada, vestindo um blazer preto com forro amarelo e uma camiseta branca, enquanto toca um baixo elétrico sunburst de quatro cordas.

Zoeira

Morre Sam Rivers, baixista e fundador do Limp Bizkit, aos 48 anos

Banda é famosa por versão do tema de 'Missão Impossível'; músico enfrentava doença hepática

Levi de Freitas 18 de Outubro de 2025
Taís Araújo gravou

Zoeira

Após 'Vale Tudo', Taís Araujo estrela série de terror nacional no Globoplay

Atriz irá viver policial em “Reencarne”, produção ambientada em Goiás

Redação 18 de Outubro de 2025
Imagem de capa do livro Alchemised para matéria sobre fantasia que aborda romance e tramas políticas inspiradas em Harry Potter.

Verso

Entenda o hype de 'Alchemised', fantasia best-seller inspirada em Harry Potter

Obra foi vendida por R$ 16 milhões e vai virar um filme

Beatriz Rabelo 16 de Outubro de 2025
Imagem promocional com elenco de Stranger Things, série da Netflix que terá quinta temporada neste ano.

Zoeira

Final de Stranger Things chega a Netflix em dezembro, veja antes e depois do elenco

Série estreou em 2016 e acompanhou crescimento e atores mirins

Redação 12 de Outubro de 2025
1 2 3