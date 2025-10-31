A obra conta com cinco episódios e estará disponível para o público de uma só vez.
A diretora vencedora do Emmy, Geeta Gandbhir, é a responsável pelo documentário
Nome inusitado chamou a atenção dos fãs da trama
Caroline Oliveira vive nova fase também como cantora e diretora criativa em Barcelona
Lançada em 2021, "Lupin" se tornou o primeiro grande sucesso francês da Netflix
O filme retrata amizade e o vínculo emocional entre homem e cão em um drama emocionante da Netflix
Banda é famosa por versão do tema de 'Missão Impossível'; músico enfrentava doença hepática
Atriz irá viver policial em “Reencarne”, produção ambientada em Goiás
Obra foi vendida por R$ 16 milhões e vai virar um filme
Série estreou em 2016 e acompanhou crescimento e atores mirins