Veja onde assistir aos filmes brasileiros listados na shortlist do Oscar

Quatro produções do Brasil estão na corrida para uma indicação na maior premiação de cinema do mundo.

Três homens com expressões sérias, incluindo um com bigode e camisa azul, outro de óculos escuros e terno xadrez, e um de camisa polo laranja, próximos a um orelhão (telefone público) amarelo. A cena remete a um drama histórico ou série.
Legenda: O Agente Secreto é o carro-chefe do Brasil na corrida ao Oscar.
Foto: Victor Jucá/Divulgação.

O Brasil tem quatro produções cinematográficas na shortlist de possíveis indicados ao Oscar 2026, e para quem ainda não assistiu, ainda há tempo e lugar. A pré-lista divulgada nesta terça-feira (16) serviu para "garimpar" os inscritos de cada país na premiação, que terá a lista oficial divulgada nos próximos meses.

O grande nome do Brasil é o filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura. O longa entrou na shortlist de Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco

Onde assistir "O Agente Secreto"?

O filme atualmente só está disponível nos cinemas brasileiros. É preciso consultar a programação de cada estado. 

Veja trailer:

Onde assistir "Apocalipse nos trópicos?"

Na pré-lista de documentário está "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, que investiga como a fé evangélica impacta no contexto político-social nos últimos dez anos, e como líderes evangélicos marcaram decisões políticas no Brasil. 

O documentário está disponível via streaming na Netflix

Veja trailer:

Onde assistir "Yanuni"?

Também em documentário, "Yanuni", uma coprodução brasileira feita em parceria por Juma Xipaia e Leonardo DiCaprio, aparece na shorlist, mas não está disponível para assistir em nenhuma plataforma.

A produção acompanha a trajetória da própria Juma Xipaia, líder indígena e ativista ambiental, que ao lado do marido Hugo Loss luta contra o avanço da mineração e do garimpo em territórios indígenas. 

Veja trailer:

Onde assistir "Amarela"?

O curta-metragem "Amarela", de André Hayto Saito, segue a adolescente nipo-brasileira Erika Oguihara, que rejeita as tradições de sua família japonesa, mas sofre uma violência durante a comemoração da final da Copa do Mundo de 1998 que muda sua trajetória. 

É possível assistir à produção gratuitamente no Vimeo

Veja trailer:

