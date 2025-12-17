Veja onde assistir aos filmes brasileiros listados na shortlist do Oscar

O Brasil tem quatro produções cinematográficas na shortlist de possíveis indicados ao Oscar 2026, e para quem ainda não assistiu, ainda há tempo e lugar. A pré-lista divulgada nesta terça-feira (16) serviu para "garimpar" os inscritos de cada país na premiação, que terá a lista oficial divulgada nos próximos meses.

O grande nome do Brasil é o filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura. O longa entrou na shortlist de Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.

Onde assistir "O Agente Secreto"?

O filme atualmente só está disponível nos cinemas brasileiros. É preciso consultar a programação de cada estado.

Veja trailer:

Onde assistir "Apocalipse nos trópicos?"

Na pré-lista de documentário está "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, que investiga como a fé evangélica impacta no contexto político-social nos últimos dez anos, e como líderes evangélicos marcaram decisões políticas no Brasil.

O documentário está disponível via streaming na Netflix.

Veja trailer:

Onde assistir "Yanuni"?

Também em documentário, "Yanuni", uma coprodução brasileira feita em parceria por Juma Xipaia e Leonardo DiCaprio, aparece na shorlist, mas não está disponível para assistir em nenhuma plataforma.

A produção acompanha a trajetória da própria Juma Xipaia, líder indígena e ativista ambiental, que ao lado do marido Hugo Loss luta contra o avanço da mineração e do garimpo em territórios indígenas.

Veja trailer:

Onde assistir "Amarela"?

O curta-metragem "Amarela", de André Hayto Saito, segue a adolescente nipo-brasileira Erika Oguihara, que rejeita as tradições de sua família japonesa, mas sofre uma violência durante a comemoração da final da Copa do Mundo de 1998 que muda sua trajetória.

É possível assistir à produção gratuitamente no Vimeo.

Veja trailer: