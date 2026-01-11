Diário do Nordeste
Nos EUA para o Globo de Ouro, Alice Carvalho se despede de Titina Medeiros: 'Mestra'

Atriz contou aos seguidores da sua relação de amizade e admiração por Titina.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Foto de Alice Carvalho no Cine Ceará 2025.
Legenda: Atriz de O Agente Secretou revelou que Titina foi uma incentivadora da sua carreira.
Foto: Rogerio Resende / Cine Ceará.

A atriz Alice Carvalho, que está em Los Angeles, nos Estados Unidos, em uma agenda de compromissos de divulgação de O Agente Secreto e para participar da cerimônia de premiação do 83º Globo de Ouro, se despediu da atriz Titina Medeiros, morta neste domingo (11), em decorrência de um câncer de pâncreas.

"O Brasil perde uma das maiores atrizes de todo os tempos. Eu me despeço da minha amiga, minha mestra, a pessoa que não me deixou desistir da carreira, professora, conselheira", disse Alice, em seu perfil no X, o antigo Twitter. 

"Titina Medeiros, Nordeste pulsante, sertão vivo cosmopolita, estrela de cinema diretamente do Seridó", continuou a artista. "Te amo para sempre, Izabel", finalizou, mencionando o nome de batismo da atriz.

Em outra postagem, Alice Carvalho compartilhou um registro do dia em que participou do teste para um papel na série Cangaço Novo (2023), do Prime Video, em que interpretou Dinorah Vaqueiro, personagem central da trama vivida no sertão nordestino.

"Essa foto foi do dia que ela pagou a gasolina para que eu fosse fazer o teste para Cangaço Novo", escreveu a potiguar. "O último teste, eu prometi. Ela riu do chiste e foi comigo. Passamos as duas", relembrou ela.

Alice frisou ainda os "20 anos de amor e admiração" por Titina. "Que Orun te receba em flor, minha irmã de Iansã", finalizou, se referindo à divindade que nas tradições iorubá e afro-brasileira é conhecida como a rainha dos ventos, tempestades, raios e do fogo, representando força, coragem, paixão e transformação, além de conduzir os espíritos dos mortos.

Mais cedo, no Instagram, ela fez outro relato, contando como conheceu a colega de profissão. "Conheci titina aos 8 anos de idade, na casa dos meus tios. Vi  todas as suas peças, menos Pobres de Marré. Minha mestra encantada, beleza alada, pessoa minha, amiga de todas as horas", falou. 

"Grandes conselhos, incentivou, financiou, comprou todos os ingressos, deu todas as dicas, foi minha professora de voz e corpo. Um dia disse para ela que ia embora, desistir de ser atriz. Doía demais, não dava, era muita agonia. Ela ouviu calada minhas queixas tantas, me disse para ter calma", discorreu. 

E também demonstrou admirar a atriz: "eu queria ser igual Titina. Via Titina na TV, eu falava 'vou ser igual Titina'. Via Titina no teatro, eu imitava Titina. Imito Titina atuando quando digo que atuo, até hoje".

Quem era Titina Medeiros

Titina Medeiros tinha 48 anos e morreu em Natal, no Rio Grande do Norte. Conhecida por integrar o elenco de obras famosas da TV Globo, como Cheias de Charme (2012), Onde Nascem os Fortes (2018) e No Rancho Fundo (2024), ela era de Currais Novos, mas cresceu em Acari — ambos os municípios ficam localizados no interior potiguar.

No teatro, empreendeu uma trajetória com participações em companhias e coletivos culturais importantes do Rio Grande do Norte, como os grupos Estação de Teatro e Clowns de Shakespeare — este último por onde Alice Carvalho também passou.

Em 2007, fundou o Grupo Carmin, juntamente com a atriz Quitéria Kelly. Ambas tinham o desejo de pesquisar temas urbanos a serem retratados de forma cômica.

Foto de Titina Medeiros em No Rancho Fundo, novela da TV Globo.
Legenda: No Rancho Fundo (2024) foi a última novela de Titina.

Em 2013, Titina idealizou o Casa de Zoé, um coletivo e espaço cultural sediado em Natal, do qual era gestora. Em sua página, a iniciativa afirma que surgiu com "o intuito de se colocar como uma instância produtiva organizadora, a dar vazão e materialidade aos desejos estéticos e criativos de um grupo de artistas a sua volta". 

Além de atuar, Titina também assumiu o papel de diretora teatral. Ela dirigiu o espetáculo "Candeia", do Grupo Estação de Teatro, em que as personagens principais são quatro mulheres nordestinas rezadeiras.

Alice em Los Angeles

"O Agente Secreto", filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e que Alice Carvalho interpreta a professora universitária Fátima, concorre no Globo de Ouro pelas estatuetas de melhor filme drama, melhor ator em filme drama e melhor filme em língua não inglesa.

A equipe do filme terá uma mesa só sua no evento realizado no salão do Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, Califórnia. Alice será uma das representantes, junto com o diretor do filme, da produtora Emile Lesclaux e dos atores Wagner Moura e Gabriel Leone. 

A fotógrafa e diretora Sandra Delgado (acompanhante de Wagner), Silvia Cruz (sócia-fundadora da distribuidora Vitrine Filmes), Fionnuala Jamison (coprodutora da mk2 Films e Fred Burle (coprodutor da One Two Films) também comporão a mesa.

Durante a semana, Alice compartilhou nas redes sociais os momentos nos Estados Unidos, durante a campanha de divulgação do filme. "LA doideira pela sua consideração", disse ela em um carrossel com fotos ao lado de Alice Braga, Wagner Moura e Gabriel Leone.

