CAPTEI: ALECE concede título de Cidadão Cearense a Fábio Ambrósio

Na manhã de sexta-feira, 13, no Plenário 13 de Maio, na Assembleia Legislativa do Ceará, o diretor de programação do Sistema Verdes Mares, Fábio Ambrósio, recebeu o Título de Cidadão Cearense, distinção proposta pelo deputado Bruno Pedrosa.
A solenidade reuniu nomes da casa e do meio artístico, todos em torno do mais novo cearense de carteirinha — expressão que já circulava entre os convidados.
Fábio Ambrósio, visivelmente emocionado, resumiu o momento:
“Uma honra que me enche de orgulho e gratidão por essa terra que me acolheu”.
A diretoria do SVM marcou presença, assim como o superintendente Ruy do Ceará e da esposa do agraciado, a apresentadora Niara Meireles, em clima de prestígio e aplausos.
Veja a movimentação social através dos registros captados por LC Moreira