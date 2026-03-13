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CAPTEI: ALECE concede título de Cidadão Cearense a Fábio Ambrósio

Diretor de programação do Sistema Verdes Mares foi homenageado em sessão no Plenário 13 de Maio

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 18:43)
Jeritza Gurgel
Legenda: Fábio Ambrósio e Bruno Pedrosa
Foto: LC Moreira

Na manhã de sexta-feira, 13, no Plenário 13 de Maio, na Assembleia Legislativa do Ceará, o diretor de programação do Sistema Verdes Mares, Fábio Ambrósio, recebeu o Título de Cidadão Cearense, distinção proposta pelo deputado Bruno Pedrosa.

Legenda: Ruy do Ceará, Bruno Pedrosa, Fábio Ambrósio e Alex Magalhães
Foto: LC Moreira

A solenidade reuniu nomes da casa e do meio artístico, todos em torno do mais novo cearense de carteirinha — expressão que já circulava entre os convidados.

Legenda: Ruy do Ceará
Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele
Foto: LC Moreira

Legenda: Preto Zezé
Foto: LC Moreira

Legenda: Lailtinho Brega
Foto: LC Moreira

Fábio Ambrósio, visivelmente emocionado, resumiu o momento:

Legenda: Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

“Uma honra que me enche de orgulho e gratidão por essa terra que me acolheu”.

A diretoria do SVM marcou presença, assim como o superintendente Ruy do Ceará e da esposa do agraciado, a apresentadora Niara Meireles, em clima de prestígio e aplausos.

Legenda: Ruy do Ceará, Bruno Pedrosa, Fábio Ambrósio e Alex Magalhães e SVM
Foto: LC Moreira

Veja a movimentação social através dos registros captados por LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Niara Meirele
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe, Fábio e Henrique Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Gustavo Negreiros e Alex Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Preto Zezé, Bruno Pedrosa e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Pedrosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Diego Câmara
Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e André Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: André Melo, Bené Papudim, Fábio Ambrósio e Ery Soares
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Chico Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e LC Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Gony Arruda e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Nobre, Kleber Dias, Fábio Ambrósio, Iarla Carolina e Adail Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Lailtinho Brega e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Munilton Moura e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele e Alex Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinho Leme e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Pequeno da CUFA e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Magalhães e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Preto Zezè, Niara Meirele, Fábio Ambrósio, Bruno Pedrosa, Lailtinho Brega, Pequeno da CUFA e Gony Arruda
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Família
Foto: LC Moreira