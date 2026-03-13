CAPTEI: ALECE concede título de Cidadão Cearense a Fábio Ambrósio

Na manhã de sexta-feira, 13, no Plenário 13 de Maio, na Assembleia Legislativa do Ceará, o diretor de programação do Sistema Verdes Mares, Fábio Ambrósio, recebeu o Título de Cidadão Cearense, distinção proposta pelo deputado Bruno Pedrosa.

Legenda: Ruy do Ceará, Bruno Pedrosa, Fábio Ambrósio e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

A solenidade reuniu nomes da casa e do meio artístico, todos em torno do mais novo cearense de carteirinha — expressão que já circulava entre os convidados.

Legenda: Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele Foto: LC Moreira

Legenda: Preto Zezé Foto: LC Moreira

Legenda: Lailtinho Brega Foto: LC Moreira

Fábio Ambrósio, visivelmente emocionado, resumiu o momento:

Legenda: Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

“Uma honra que me enche de orgulho e gratidão por essa terra que me acolheu”.

A diretoria do SVM marcou presença, assim como o superintendente Ruy do Ceará e da esposa do agraciado, a apresentadora Niara Meireles, em clima de prestígio e aplausos.

Legenda: Ruy do Ceará, Bruno Pedrosa, Fábio Ambrósio e Alex Magalhães e SVM Foto: LC Moreira

Veja a movimentação social através dos registros captados por LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Niara Meirele Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe, Fábio e Henrique Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Gustavo Negreiros e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Preto Zezé, Bruno Pedrosa e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Pedrosa Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Diego Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e André Melo Foto: LC Moreira

Legenda: André Melo, Bené Papudim, Fábio Ambrósio e Ery Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e Chico Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Gony Arruda e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Nobre, Kleber Dias, Fábio Ambrósio, Iarla Carolina e Adail Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Lailtinho Brega e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Munilton Moura e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinho Leme e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Pequeno da CUFA e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Magalhães e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Preto Zezè, Niara Meirele, Fábio Ambrósio, Bruno Pedrosa, Lailtinho Brega, Pequeno da CUFA e Gony Arruda Foto: LC Moreira