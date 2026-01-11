Morre atriz Titina Medeiros, de 'Cheias de Charme', aos 48 anos

A atriz Titina Medeiros, de 48 anos, faleceu neste domingo (11), em Natal, no Rio Grande do Norte. O falecimento, segundo notícia publicada pelo portal g1 da região, ocorreu em meio a um tratamento contra um câncer no pâncreas.

Titina ficou conhecida na televisão por integrar o elenco de obras famosas da TV Globo como Cheias de Charme (2012) e No Rancho Fundo (2024).

A artista se chamava Izabel Cristina de Medeiros e era natural de Currais Novos, interior do Rio Grande do Norte, mas foi criada em Acari.

Em "Cheias de Charme", Titina interpretou Socorro, "personal colega" da vilã Chayene. A obra foi, inclusive, o primeiro trabalho dela na televisão.