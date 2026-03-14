Vilão de 'O Agente Secreto', Roney Villela vive vida familiar discreta e é pai de modelos

Conhecido por interpretar o matador Augusto em “O Agente Secreto”, filme indicado ao Oscar, o ator Roney Villela leva uma vida familiar discreta longe das câmeras. Casado há quase três décadas com a atriz Vanessa Lynx, ele é pai de três filhos e costuma compartilhar momentos da relação nas redes sociais.

Ao celebrar mais um ano de casamento com a companheira, o ator fez uma declaração pública. "Eu e meu amor! Meu amor e eu! Infinito e eterno", escreveu.

Aos 64 anos, Roney é pai de Theo Villela, de 23 anos, Valentina Villela, de 21, e Dhante, de 16. Os dois filhos mais velhos seguiram caminhos ligados ao universo artístico.

Theo trabalha como modelo e é representado por agências no Brasil e no exterior. Desde janeiro, ele está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde desenvolve projetos internacionais. O jovem também já estampou a capa de uma revista na Coreia do Sul.

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Já Valentina, a filha do meio, começou a atuar ainda criança. Ela iniciou no teatro aos cinco anos e hoje divide o tempo entre trabalhos como atriz e modelo, participando de campanhas de moda e produções audiovisuais. A jovem esteve na série “Só Eu e Ela” e também fará parte do elenco da adaptação televisiva de “Ben Hur”, interpretando Salomé.

A ligação com as artes na família não é por acaso. Além da longa carreira do pai, que acumula participações em mais de 20 novelas, a mãe, Vanessa Lynx, também atua como atriz. Os dois ainda são sócios de uma produtora voltada para projetos artísticos e espetáculos, criada pelo casal em 2011.