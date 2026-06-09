Virginia tem pneu furado e fica presa para fora de quarto nos EUA

Ela irá acompanhar os jogos da seleção nos Estados Unidos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
09 de Junho de 2026 - 17:13
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Legenda: Virginia esteve em um jogo da NBA nos Estados Unidos.
Foto: Reprodução/Instagram.

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar alguns "perregues" vividos por ela durante uma viagem aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo.

Na madrugada desta terça-feira (9), Virginia contou que o pneu do carro em que estava furou e, além disso, ainda ficou presa fora do quarto do hotel.

O problema com o carro ocorreu após a influenciadora comparecer a uma das partidas das finais da NBA.

Ao lado dos amigos, ela teve que esperar a situação ser solucionada para voltar ao local em que estava hospedada.

"Tem umas coisas que só acontecem com a gente, viu? O pneu furou!", contou Virginia.

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Com a questão solucionada, a empresária seguiu para o hotel, mas teve de lidar com outra questão: a entrada no quarto.

Segundo ela, o cartão de acesso ao local apresentou um defeito inesperado.

"Desistimos de ir para o after e voltamos para o hotel. Aí, chegamos aqui, e quem disse que o cartão deu?", explicou ela.

Logo um funcionário do hotel apareceu para resolver o problema, mas o cansaço, contou Virginia, levou a medidas "extremas" antes da entrada no quarto.

Carro em que Virginia estava com amigos teve um dos pneus furados.
Legenda: Carro em que Virginia estava com amigos teve um dos pneus furados.
Foto: Reprodução/Instagram.

"Estou tão cansada que estou assim aqui na porta", disse ela, mostrando que dormiu no corredor do local antes da resolução.

A influenciadora deve seguir em viagem nos Estados Unidos para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira com o objetivo de gravar conteúdos para o programa "Domingão com Huck". 

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