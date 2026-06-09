Virginia tem pneu furado e fica presa para fora de quarto nos EUA

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar alguns "perregues" vividos por ela durante uma viagem aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo.
Na madrugada desta terça-feira (9), Virginia contou que o pneu do carro em que estava furou e, além disso, ainda ficou presa fora do quarto do hotel.
O problema com o carro ocorreu após a influenciadora comparecer a uma das partidas das finais da NBA.
Ao lado dos amigos, ela teve que esperar a situação ser solucionada para voltar ao local em que estava hospedada.
"Tem umas coisas que só acontecem com a gente, viu? O pneu furou!", contou Virginia.
Com a questão solucionada, a empresária seguiu para o hotel, mas teve de lidar com outra questão: a entrada no quarto.
Segundo ela, o cartão de acesso ao local apresentou um defeito inesperado.
"Desistimos de ir para o after e voltamos para o hotel. Aí, chegamos aqui, e quem disse que o cartão deu?", explicou ela.
Logo um funcionário do hotel apareceu para resolver o problema, mas o cansaço, contou Virginia, levou a medidas "extremas" antes da entrada no quarto.
"Estou tão cansada que estou assim aqui na porta", disse ela, mostrando que dormiu no corredor do local antes da resolução.
A influenciadora deve seguir em viagem nos Estados Unidos para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira com o objetivo de gravar conteúdos para o programa "Domingão com Huck".