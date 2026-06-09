STJ nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra

A influenciadora Deolane Bezerra, presa preventivamente desde o dia 21 de maio por suspeita de ligação com o PCC, teve um pedido de liberdade negado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nesta terça-feira (9). A informação é do g1.

Ministros responsáveis pela decisão entenderam que não cabe ao STJ agora interferir, pois outros pedidos para liberdade da detida estão pendentes de análise em outras instâncias inferiores.

Os magistrados recomendaram ainda que o Tribunal de Justiça de São Paulo acelere as análises dos recursos apresentados pela influenciadora.

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NOVA PRISÃO

A influenciadora foi presa durante uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil de SP.

No dia 22, Deolane foi transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no Interior de São Paulo, após ter a prisão preventiva mantida pela Justiça.

A também advogada é apontada pelas autoridades como peça central na movimentação financeira atribuída à facção.

Ela teria atuado como "caixa" do grupo criminoso, utilizando contas pessoais e empresariais para movimentar recursos de origem ilícita.

LIGAÇÃO COM O PCC

Apesar de já ter negado, Deolane tem histórico de proximidade com pessoas ligadas ao PCC, como a cearense Francisca Alves da Silva, a 'Pretinha', cunhada de Marcos Willians Herbas Camacho, o 'Marcola', número 1 do PCC.

As duas já foram clicadas em fotos juntas, e Deolane chegou a receber dinheiro da conta de 'Pretinha', além de ser suspeita de comprar bolsas de luxo roubadas.

O nome da influenciadora já foi citado em uma investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE), em uma operação que prendeu 'Pretinha'.

O relatório dessa investigação mostrou ainda que dois integrantes do PCC já haviam sido presos em um apartamento de luxo de Deolane Bezerra, em São Paulo, onde estavam morando.