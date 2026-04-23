STJ manda soltar MC Ryan SP, funkeiro preso em operação da Polícia Federal

O funkeiro MC Ryan SP, preso em operação da Polícia Federal no último dia 15 de março, deve ser solto do Centro de Detenção Provisória Belém, na Zona Leste de São Paulo. A decisão pela soltura foi comunicada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta quinta-feira (23).

O ministro do STJ Messod Azulay Neto, relator do caso, apontou, na mesma decisão, que o habeas corpus vale também para os demais presos na operação que estejam em situação semelhante, assim como MC Poze do Rodo e Raphael Sousa Oliveira, criador da página "Choquei".

Segundo o magistrado, a decisão pela prisão temporária de 30 dias é considerada ilegal porque a Polícia Federal havia solicitado à Justiça prisão de apenas cinco dias.

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Em nota, o advogado de defesa do cantor, Felipe Cassimiro, apontou que a decisão reconhece a ilegalidade e que "a consequência natural e jurídica desta decisão é a revogação da prisão, medida que decorre diretamente da própria decisão ao ser reconhecido o erro no prazo fixado para a prisão temporária".

Outros 33 presos na Operação Narco Fluxo, que mira organização criminosa suspeita de comandar esquema de lavagem de dinheiro, devem ser soltos além de Ryan SP.

A ação movimentou 200 policiais federais para o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e outros 39 de prisão temporária. Os alvos eram dos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás.

Conforme detalhes da investigação, o grupo utilizava sistema para dissimular valores e teria movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão. O MC Ryan SP é apontado como suspeito de ser um dos chefes do esquema criminoso.