Manchester United acerta com Éderson por 45 milhões de euros; Fortaleza lucra com transferência

Éderson é o novo reforço do Manchester United, da Inglaterra. Ex-jogador do Fortaleza, o volante acertou com o clube inglês. A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano nesta terça-feira (2). A negociação foi de 45 milhões de euros. Com isso, o atleta que estava na Atalanta, deve render também ao clube cearense.

O Fortaleza tem direito 0,5% do valor caso o atleta fosse o negociado. Esse percentual foi definido pelo Mecanismo de Solidariedade da Fifa. O mecanismo recompensa clubes que contribuiram para a formação de atletas até o Sub-23. Assim, o Tricolor tem direio a 255 mil euros da venda, o que corresponde a 1.129 milhão de reais.

O volante chega ao novo clube com contrato de quatro anos. Em breve, ele passará por exames médicos para concluir oficialmente a transferência. Ele será comandado pelo técnico Michael Carrick.

Éderson defendeu a Atalanta por quatro temporadas. Também teve passagem pela Salernitana, quando foi emprestado pelo Fortaleza. O jogador de 26 anos tem três gols e três assistências em 2026.

O jogador chegou ao Leão do Pici por empréstimo junto ao Corinthians, em 2021. Ele disputou 58 partidas com a camisa tricolor. Foram três gols marcados, além de três assistências.