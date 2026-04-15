Quem é Raphael Sousa, dono da Choquei preso em operação da PF

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, dono da página Choquei, foi preso em uma megaoperação da Polícia Federal (PF) contra uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro e de fazer transações ilegais de mais de R$ 1,6 bilhão.

Ele foi localizado em Goiânia, nesta quarta-feira (15), conforme informação da CNN. O influenciador foi detido na mesma operação que resultou nas prisões dos MCs de funk Ryan SP e Poze do Rodo.

Segundo a PF, Raphael atuava como o operador de mídia da organização criminosa.

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Quem é Raphael Sousa?

Natural de Goiás, Raphael tem 30 anos, é publicitário de formação, e ganhou notoriedade após criar e administrar a página Choquei nas redes sociais. O perfil reúne cerca de 9,4 milhões de seguidores no X e mais de 27 milhões no Instagram.

Os perfis, criados apenas como hobby, acabaram ganhando grande visibilidade a partir de 2022, ao abordar notícias sobre celebridades e acontecimentos em geral.

Com o aumento da audiência, o influenciador passou a realizar publicidades com famosos, receber patrocínio de grandes marcas, e a intensificar a cobertura do universo do entretenimento.

Apesar da popularidade, a Choquei passou a receber muitas críticas, especialmente pela divulgação de informações falsas e conteúdo considerado sensacionalista.

Polêmica envolvendo o caso Jéssica Canedo

Uma das polêmicas mais graves envolveu a jovem Jéssica Canedo, de 22 anos, e o influenciador Whindersson Nunes. Vítima de uma fake news, Jéssica teve a imagem veiculada pela Choquei como sendo um suposto 'affair' do humorista.

A publicação foi feita com base em prints forjados de conversas entre os dois. Apesar de ambos terem negado qualquer relacionamento e ressaltado que sequer se conheciam, a notícia não foi retirada do ar e acabou sendo reverberada por outras páginas e perfis de fofocas no Instagram e no X.

Jéssica passou a ser atacada após a divulgação do caso, o que acabou agravando o quadro de depressão enfretado por ela. Dias depois, a jovem cometeu suicídio.

O que é a Operação Narcofluxo

Segundo a PF, a operação desta quarta-feira (15) decorre de outras investigações sobre um grupo de esquema de lavagem de capitais.

Mais de 200 policiais foram despachados para cumprir 5 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás; e no Distrito Federal.

A Polícia identificou que os suspeitos utilizavam um sistema para ocultação e para dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos.