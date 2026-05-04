Saiba quem são as vítimas do acidente com avião que bateu em prédio em BH

O avião de pequeno porte que colidiu contra um prédio em Belo Horizonte (MG), nesta segunda-feira (4), levava cinco pessoas no momento do acidente. Devido ao impacto, duas morreram ainda no local, enquanto outras três ficaram feridas. As vítimas foram o piloto Wellington Oliveira e Fernando Moreira Souto, que estava no banco do copiloto).

Conforme o g1, o piloto levava quatro empresários do ramo da tecnologia para São Paulo. O avião tinha saído de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, com seis pessoas a bordo. No Aeroporto da Pampulha, em BH, duas pessoas desembarcaram, enquanto uma, Hemerson, embarcou.

O grupo tinha feito apenas uma parada em BH, mas seguia para São Paulo. Ainda na capital mineira, o avião começou a perder altitude e bateu contra um prédio residencial na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira.

O Corpo de Bombeiros detalhou que os sobreviventes foram encaminhados em estado grave ao Hospital João XXIII.

Quem foram as vítimas do acidente?

As vítimas foram identificadas como Wellington Oliveira, de 34 anos, e Fernando Moreira Souto, de 36 anos.

A TV Globo apurou que Wellington, que era o piloto do avião, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Fernando, que estava no banco do copiloto, era filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha (MG). Ele também morreu no local.

Quem são os sobreviventes?

As outras pessoas que estavam no avião no momento do acidente foram identificadas como:

Leonardo Berganholi, empresário, de 50 anos;

Arthur Schaper Berganholi, filho de Leonardo, de 25 anos;

Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos.

O grupo era sócio da empresa Uaitag, que atua no setor de tecnologia e cartões.

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Entenda o acidente

A aeronave colidiu com um prédio de três andares localizado no bairro Palmeiras. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião de pequeno porte não tinha operação autorizada para táxi aéreo.

Apesar de não ter permissão para táxi aéreo, o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) mostrou que a situação de aeronavegabilidade do avião estava normal, ou seja, podendo voar dentro das condições permitidas para sua categoria.

Imagens registradas pelo Globocop gravaram o momento exato do acidente. A aeronave aparece voando em baixa altitude, faz uma curva à esquerda e, em seguida, colide com a parte superior do prédio. Após o impacto, o avião cai em um estacionamento localizado ao lado do edifício.